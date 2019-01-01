منصور بن مشعل : سأعقد جلسة بين يوسف بلايلي وجروس

قام بلايلي بتجاهل المدير الفني كريستيان جروس أثناء خروجه

علق سمو الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الأهلي السعودي على الازمة التي أثارها اللاعب الجزائري يوسف بلايلي خلال مباراة ديربي جدة أمام نادي الاتحاد.

وقام بلايلي بتجاهل المدير الفني كريستيان جروس أثناء خروجه، وظهر عليه علامات الغضب ورفضه قرار المدير الفني بالخروج من الملعب.

وأوضح بن مشعل أنه سيتحرك لحل مشكلة اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، وسيتحدث معه من أجل معرفة سبب الأزمة.

الأهلي حقق الفوز على حساب الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأكمل بن مشعل تصريحاته مؤكدًا إن يوسف بلايلي لاعب كبير، وسأجتمع معه بوجود المدرب كريستيان جروس، وأؤكد أنه سيظهر بمستوى أكبر في الفترة المقبلة".

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يُذكر أن يوسف بلايلي كان قد انضم إلى النادي الأهلي في نهاية الميركاتو الصيفي، ولم يُقدم نفسه بشكل جيد مع الفريق حتى الآن.