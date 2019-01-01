دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

منصور بن مشعل : إدارة الأهلي ستتخذ قرارًا حاسمًا في مصير برانكو إيفانكوفيتش

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سيكون هناك قرارًا حاسمًا مع المدير الفني
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

عبر سمو الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي الأهلي السعودي عن عدم رضاه على العمل الذي يُقدمه المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مع الفريق بعد خوض أول مباراة في الدوري السعودي.

الأهلي تعادل أمام الوافد الجديد على الدوري السعودي للمحترفين نادي العدالة على ملعبه ووسط جماهير بنتيجة هدف لكل فريق.

وفي تصريحات لقناة العربية قال بن مشعل، سيكون هناك قرارًا حاسمًا مع المدير الفني، فهو لم يتمكن من قراءة الفريق حتى الآن.

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وأضاف في تصريحاته التلفزيونية : لم نتعاقد مع بعض اللاعبين لأن المدرب رفض صانع الألعاب وطلب لاعبًا في مركز آخر.

وكان النادي الأهلي قد ودع بطولة دوري أبطال آسيا 2019 على يد الهلال من دور الـ16 حيثُ خسر الذهاب بنتيجة 4-2 ثم فاز بالإياب 1-0 ليخرج من البطولة تحت قيادة برانكو.

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