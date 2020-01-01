محمد كالون - الصفقة التي منحت منصور البلوي لقب "البُعبع"

يشتهر البلوي الرئيس الأكثر جدلاً في تاريخ الاتحاد بلقب "البعبع"

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عند ذكر اسم منصور البلوي فتجد جماهير الاتحاد تقف له احترامًا على ما قدمه في رئاسة العميد خلال تاريخه نظرًا لما قدمه خلال مشواره في قيادة النادي والإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في عهده.

ويشتهر البلوي الرئيس الأكثر جدلاً في تاريخ العميد بلقب "البعبع" نظراً لأن حضوره مثل تخوفًا كبيراً لدى منافسي الفريق على الصعيد المحلي من الدخول في منافسة على صفقة أو لاعب يستهدفون التعاقد معه.

وساهمت أموال رجل الأعمال منصور البلوي في إنهاء أكثر من صفقة للعميد، ويُعد من أشهرها صفقة النجم السيراليوني محمد كالون الذي كان يلعب في موناكو الفرنسي حينها.

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🎙️سامي الجابر: "بإذن الله سيفوز #الهلال بهذه البطولة، وإن حدث ذلك، فيجب أن يدرك الجميع أن الفريق وضع في خزانته بطولتين منذ بداية الموسم، وفي حال لم تكتب البطولة للزعيم، فلا يجب أن تكون الخسارة مضاعفة بفقدان التركيز. مازال هناك بطولات أخرى مهمة". pic.twitter.com/Toqc4pFqrG — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 18, 2019

جماهير نادي الاتحاد السعودي لا تنسى ذكريات واحدة من أشهر الصفقات التي شهدتها الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة والتي أحدثت حالة جدل كبيرة جدا بين ناديي الهلال والاتحاد.

ما هي قصة صفقة محمد كالون؟

تعود هذه القصة إلى عام 2005 وبالتحديد عندما انتقل مهاجم موناكو الفرنسي السيراليوني محمد كالون إلى نادي اتحاد جدة السعودي لمدة عام على سبيل الاعارة كما أكد ذلك رئيس النادي منصور البلوي حينها بعد أن كان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الهلال.

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وتحول احتراف كالون في الدوري السعودي إلى أزمة بين مسؤولي الهلال والاتحاد، بسبب هروب اللاعب من العاصمة الرياض التي وصلها للتوقيع مع إدارة نادي الهلال إلى مدينة جدة (غرب السعودية) للتعاقد رسمياً مع العميد بطل الدوري السعودي حينها.

ووقع النمور عقداً رسميًا مع المهاجم الدولي السيراليوني، بعد أن حضر لإجراء الفحوصات الطبية قبل التوقيع لمصلحة الزعيم والمحدد لموسم ونصف بقيمة مالية وصلت إلى 22 مليون ريال.

وكان كالون قد غادر بحقائبه من فندق ماريوت بالرياض متوجهاً إلى جدة في الحادية عشرة والنصف مساءً، بعد أن اعتذر عن إجراء الكشف الطبي بمبرر الإرهاق، وذلك بعد أن اتفق مع مسؤولي الهلال على بعض الشروط الجديدة كمنحه 100 ألف يورو مع كل بطولة كبرى يحققها الفريق.

وسافر اللاعب من الرياض إلى جدة بطريقة سرية ليطوي الأزرق نهائياً ملف كالون، وروى نائب رئيس النادي عبـــدالرحمن النمـر حينها القصة كاملــة خلال مؤتمـر صحفي عقده في ساعة متأخـرة من مساء داخــل فندق مـاريوت الرياض الذي كان مقرراً أن يشهد التوقيع النهائي.

وقال النمر في تصريحاته حينها : بدأنا مفاوضاتنا مع كالون قبل شهرين تقريباً واتفقنا معه بصورة شبه نهائية ووصل اللاعب كما هو معروف إلى الرياض واتفقنا معه على إجراء كشوفات طبية ليكون التوقيع النهائي في المساء.

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وواصل النمر كشف الأوراق الخفية بقوله : رفض اللاعب إجراء الكشف الطبي بحجة أنه كان مرهقاً واستجبنا لمطالبه وكان موعدنا معه في الساعة الثامنة مساءً لكنه اعتذر مرة أخرى لأنه يريد الذهاب إلى أحد الأسواق مع مدير أعماله ووافقنا على أن يكون حضوره الساعة العاشرة وتأخر اللاعب واتصلنا بالفندق وفوجئنا بأنه سلم غرفته وخرج.

واكتشفنا أنه سافر إلى جدة على متن طائرة خاصة مع شخص يدعى إبراهيم سليمان يعمل لدى رجل أعمال سعودي معروف وحينما اتصلنا بالوسيط في الصفقة عصام العبدلي أجرى هو الآخر اتصالاً باللاعب نفسه وتأكد أنه متواجد في جدة.

وقال كالون للعبدلي: أنا الآن في جدة .. وعرض الهلال لا يناسبني ولا أريد التوقيع معهم، ليكتب اللاعب قصة من أشهر قصص الصفقات في الكرة السعودية.