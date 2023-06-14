منصب مفاجئ .. وليد معاذ لن يرحل عن الأهلي رغم عدم ترشحه للرئاسة!

عزوف وليد معاذ عن انتخابات الأهلي يعد صدمة للجمهور، لكن لمَ يجهز الرئيس السابق؟

صدمة كبيرة يعيشها جمهور الأهلي السعودي بالأمس، بعد رفض رئيس ناديهم السابق وليد معاذ الترشح لرئاسة النادي من جديد، وترك الساعة لعدد من غير المرغوب بهم بالنسبة للجماهير.

باب الترشح أُغلق بالأمس، بعد تقدم الرباعي عبد الله بترجي، زياد اليوسف، أحمد الصائغ وخالد العيسى بأوراق ترشحهم ضمن المؤسسة غير الربحية، ليثور الجمهور غضبًا متسائلًا عن موقف معاذ.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن وليد معاذ سيتولى منصب الرئيس التنفيذي في مجلس إدارة شركة الأهلي، وهو ما دفعه لعدم الترشح في الانتخابات.

ومن المقرر أن يتم تنصيب رئيس جديد للراقي من قبل الجمعية العمومية للنادي في 22 من يونيو الجاري، بعدما تم حل المجلس السابق برئاسة وليد معاذ، على إثر قرار الخصخصة، واستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 75% من النادي.

يذكر أن معاذ كان قد تم تكليفه بمهام رئيس الأهلي في أغسطس 2022م، خلفًا للمقال ماجد النفيعي، لينجح في انتشال الفريق من دوري يلو وإعادته لدوري روشن، مع إنهاء عدد من القضايا الخارجية وإبرام عدد من الصفقات المميزة.