منذ انضمامه لليفربول.. صلاح يناطح ميسي أوروبيًا

فقط ليونيل ميسي من سجل وصنع أكثر من صلاح منذ انضمام النجم المصري إلى ليفربول

واصل النجم المصري محمد صلاح أرقامه المميزة مع ليفربول على مستوى دوري أبطال أوروبا، تمامًا كما يفعل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح ليفربول في تحقيق انتصار هام على حساب ريد بول سالزبورج النمساوي بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ليحسم بذلك صدارة المجموعة.

وسجل الفرعون المصري هدف ليفربول الثاني في المباراة التي خاضها الريدز أمام ريد بول سالزبورج ليؤمن انتصار فريقه ويواصل أرقامه المميزة.

ويعد هذا الهدف هو الرابع لصلاح في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي، وكان قريبًا من زيادة الغلة لولا سوء الحظ في اللمسة الأخيرة.

وبهذا الهدف الذي سجله صلاح يكون قد وصل إلى الهدف رقم 19 في دوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول منذ انضمامه إلى الفريق في صيف العام 2017.

وإضافة إلى صناعة 8 أهداف، يكون صلاح قد ساهم في 27 هدفًا خلال موسمين ونصف فقط في دوري أبطال أوروبا بقميص الريدز.

وخلال هذه الفترة، لم ينجح أي لاعب في العالم في تجاوز هذا العدد من الأهداف ما بين التسجيل والصناعة باستثناء ليونيل ميسي الذي ساهم في 28 هدفًا.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد هدف محمد صلاح في سالزبورج

يذكر أن محمد صلاح قد جاء في المركز الخامس في ترتيب مجلة فرانس فوتبول لأفضل اللاعبين في العالم خلال العام الميلادي 2019.