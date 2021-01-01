مندش: اعتذرت للجمهور في المباراة .. ولم نستغل الفرص أمام الفيصلي

سلطان مندش أهدر فرصة سهلة للغاية أمام الفيصلي

أكد سلطان مندش، جناح فريق النادي الأهلي، على أن عدم استغلال فريقه للفرص التي أتيحت له، تسببت في خسارة مباراة الفيصلي، مشيرًا إلى أن فريقه قدم مستوى مميز، ولكن لم يحالفه الحظ.

الأهلي تلقى الخسارة من الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مندش قال خلال تصريحات تليفزيونية: "لم نستغل الفرص التي أتيحت أمامنا خلال الشوط الأول، لقد قدمنا مباراة رائعة وكبيرة، ولكن لم يكن التوفيق حليفنا".

لاعب الأهلي تابع: "دائمًا ما تكون النتيجة النهائية أهم من المستوى، ونحن أهدرنا فرصة من أجل التواجد في صدارة الدوري في أكثر من مرة".

سلطان مندش أردف: "خروجي من المباراة كان لقرار فني من جانب المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، وأعتذر للجماهير عن الخسارة، وهدفنا هو تصحيح المسار خلال الفترة القادمة".

وعن طريقة احتفاله في المباراة بالهدف الذي سجله بوضع يده على رأسه، قال مندش: "كنت أعتذر للجمهور بسبب إهداري فرصة سهلة للتسجيل".

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الأهلي ظل رصيده 35 في المركز الثالث، خلف الشباب المتصدر بـ41 نقطة، والهلال الوصيف بـ36 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، ويتبقى له مباراة أمام الفيصلي.