منح صوته لغريمه .. هالاند يختار الثلاثي الأفضل في العالم

كشف النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني عن الطريقة التي كان سيصوت بها لأول ثلاثة مراكز في جائزة "الأفضل"، إذا امتلك الحق في العام الحالي.

هالاند لا يحق له التصويت في جائزة "الأفضل" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأحسن لاعب في العالم عن كل عام، وذلك لأنه ليس قائدًا لمنتخب بلاده في الوقت الحالي.

لكن اللاعب صاحب الواحد وعشرين عامًا كشف عن قائمة اختياراته لأول ثلاثة في جميع الأحوال، وذلك في مقابلة أجراها مع شبكة "ESPN" الرياضية الأمريكية.

وقال هالاند: "العام الماضي كان روبرت ليفاندوفسكي في المركز الأول، كريم بنزيما كان رائعًا أيضًا، وليونيل ميسي مذهل في جميع الأوقات".

وفاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني بجائزة "الأفضل" في 2021، للعام الثاني على التوالي.

ليفاندوفسكي تفوق على ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح، بعد أن حل الثنائي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

ويتم التصويت على جائزة الأفضل من قبل مدربي وقادة المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى صحفي متخصص من كل دولة ممثلة بمنتخب وطني، بالإضافة إلى وجود تصويت جماهيري، وبالتأكيد لم يستوف هالاند أيًا من تلك المعايير.

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