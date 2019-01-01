منح السد 3 أيام راحة من التدريبات.. واستدعاء ثنائي كوريا الجنوبية

السد يشهد تراجع في النتائج خلال الفترة الأخيرة

قرر الجهاز الفني للسد القطري بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز، منح اللاعبين 3 أيام راحة من التدريبات، رغم الهزيمة أمام قطر، بثلاثة أهداف دون مقابل أمس السبت.

ويمر السد بفترة تراجع مستوى كبيرة بعد هزيمتين متتاليتين أمام الدحيل بأربعة أهداف مقابل هدف، وقطر بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة العاشرة من دوري نجوم قطر.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن تشافي هيرنانديز أعطى اللاعبين راحة 3 أيام والعودة للتدريبات يوم الأربعاء المقبل استعدادًا للمنافسات المقبلة.

وتلقى النادي استدعاءات لبعض اللاعبين الدوليين خلال الفترة الحالية للانضمام لمنتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، على رأسهم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم الفريق.

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وتلقى نادي السد استدعاء لكل من جونج أوو يونج ونام تاي هي، للانضمام للمنتخب الكوري الجنوبي خلال فترة التوقف الحالي، حيث يستعد منتخب بلادهم لمواجهة لبنان في تصفيات آسيا المشتركة.

وسادت حالة من الغضب أمس بين جماهير السد بسبب الهزيمة أمام قطر، حيث طالب البعض برحيل تشافي وتعيين مديرًا فنيًا جديدًا خلال الفترة الحالية بسبب تراجع النتائج.