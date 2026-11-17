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تعرّض كوينتن تيمبر لانتقادات واسعة عبر منصة "إكس" خلال مواجهة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية. وحصل لاعب الوسط في برلين على فرصة تعويض فرينكي دي يونج المصاب، لكنه فشل تمامًا في إقناع المشاهدين. ومع نهاية الشوط الأول وتأخر "البرتقالي" بهدف دون رد، تعالت المطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي بإخراجه.

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وكان المدرب تشافي قد فاجأ الجميع قبل المباراة بتفضيل تيمبر على تون كوبماينرز. وشكّل اللاعب خط الوسط إلى جانب جوي فيرمان وتيجاني رايندرز، لكنه عانى بشدة أمام الضغط الألماني الشرس.

ولم تكن الانتقادات على "إكس" رحيمة بتيمبر، إذ ركز كثير من المشاهدين على الفارق الكبير بينه وبين دي يونج. وتساءل أحد المشجعين مندهشًا: "كيف يمكن أن تعتقد أن كوينتن تيمبر قادر على تعويض فرينكي؟".

ولم يجد مشاهد آخر أي مبرر لاختيار تشافي، إذ كتب: "كوينتن تيمبر بدلًا من فرينكي دي يونج.. إنه أضعف منه 17 مرة". واختصر ثالث رأيه قائلًا: "يا له من لاعب متواضع، كوينتن تيمبر هذا".

ويرى عدد من المشجعين أن تيمبر يفتقد قبل كل شيء إلى الذكاء الكروي. وكتب أحدهم: "تحتاج إلى لاعبين أذكى في خط الوسط. كوينتن تيمبر يفتقر إلى القدرات الكروية، ولا يرى الملعب ببساطة".

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كما انتقد مشجع آخر أداء لاعب الوسط بشدة، مطالبًا المدرب بالتدخل بين الشوطين: "كوينتن تيمبر غير مؤهل لهذا المستوى. يجب استبدال تيمبر ورايندرز"، هكذا جاء حكمه الواضح.

بل إن أحد المشجعين حدد البديل بالفعل، إذ كتب: "كوينتن تيمبر هو الدخيل الليلة. أدخلوا كوبماينرز بسرعة!". وهو اسم اللاعب الذي كان يُنظر إليه قبل المباراة كبديل محتمل لدي يونج.

ولم تقتصر الانتقادات على أداء تيمبر الفردي، بل امتدت إلى تشكيلة الفريق نفسها. وكتب أحد المشاهدين، في إشارة إلى وجود الشقيقين كوينتن ويورين تيمبر معًا في التشكيلة الأساسية: "تيمبر واحد يمكن تحمّله، لكن اثنين أكثر من اللازم. يا لها من فوضى".