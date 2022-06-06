منتخب مصر يُقرر إبعاد صلاح عن مواجهة إثيوبيا

صلاح شارك في المباراة الأخيرة أمام غينيا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر برئاسة إيهاب جلال استبعاد النجم محمد صلاح من مواجهة إثيوبيا القادمة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، والتي ستُقام مساء الخميس القادم في أديس أبابا.

منتخب الفراعنة كان قد هزم غينيا مساء أمس الأحد في الجولة الأولى من التصفيات بهدف نظيف سجله البديل مصطفى محمد في الوقت القاتل من المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

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المدرب المصري قرر استبعاد نجم ليفربول من رحلة إثيوبيا بسبب الإصابة، إذ أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها عقب مباراة الأمس معاناته من شد عضلي بسيط.

من جانب آخر، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعافي حارس المرمى محمد الشناوي من الإصابة بفيروس كورونا بعد ظهور سلبية العينة التي أجراها اليوم الإثنين، وكان اللاعب قد غاب عن مواجهة غينيا ولعب بدلًا منه محمد أبو جبل.

الجناح محمود تريزيجيه كان قد تعرض للإصابة خلال تدريبات الإحماء يوم أمس وغاب عن اللقاء، وقد أعلن الاتحاد المصري خضوعه لفحوصات طبية أثبتت إصابته بشد عضلي، ومن المتوقع أن يُحسم موقفه من مواجهة إثيوبيا في الأيام القليلة القادمة.

المنتخب المصري بانتصار الأمس تصدر مجموعته الرابعة بجانب مالاوي التي هزمت إثيوبيا 2-1 ضمن الجولة الأولى من التصفيات.