منتخب مصر يُعلن تفاصيل إصابة حجازي وأيمن أشرف

كشف منتخب مصر عن تفاصيل إصابة الثنائي، أحمد حجازي وأيمن أشرف، التي تعرض لها خلال مواجهة الجزائر في ختام دور المجموعات من كأس العرب 2021 المقامة حاليًا في قطر.

مدافع الأهلي المصري كان قد غادر اللقاء عند الدقيقة التاسعة، ولحق به مدافع الاتحاد السعودي عند الدقيقة الـ31، وقد أظهرت الكاميرات إصابة الأول في ركبته والثاني في العضلة الخلفية.

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الاتحاد المصري لكرة القدم أوضح أن الفحوصات الطبية التي أجراها حجازي أوضحت تعرضه لإصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما أكدت إصابة أيمن أشرف بجذع في رباط الركبة.

وأوضح بيان الاتحاد المصري أن البرنامج العلاجي للاعبين بدأ فورًا، تحت إشراف طبيب المنتخب "محمد أبو العلا"، على أمل اللحاق بمباريات البطولة التي ستُختتم يوم 18 ديسمبر الجاري.

قمة دور المجموعات في كأس العرب بين مصر والجزائر انتهى مساء أمس على استاد الجنوب في الدوحة بالتعادل 1-1، وقد تصدر الفراعنة المجموعة بفضل نقاط اللعب النظيف لحصولهم على بطاقات صفراء وحمراء أقل من محاربي الصحراء.

وقد تأكد بذلك غياب حجازي وأشرف عن المنتخب المصري خلال مواجهة الأردن في ربع نهائي كأس العرب، لينضما إلى زميلهما الموقوف أكرم توفيق.