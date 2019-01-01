منتخب مصر: نراقب لاعبان في فرنسا تمهيدًا لضمهما

هل نرى وجوهًا جديدة في صفوف منتخب مصر؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يبحث الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، عن ضم عناصر شابة جديدة لصفوف الفراعنة، خلال الفترة المقبلة.

وأكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، على أنه يتابع الثنائي المصري عمر ياسين ناشئ باريس سان جيرمان الفرنسي، وهيثم حسن لاعب شاتورو الفرنسي، والذي لعب في صفوف ناشئي منتخب فرنسا.

رمزي قال خلال تصريحات لبرنامج "ستاد الحدث" التليفزيوني: "أنا مهتم كثيرًا بالمواهب المصرية أصحاب الجنسية المزدوجة في أوروبا، وحاولت إقناع ستيفان الشعراوني باللعب للمنتخب الأوليمبي عام 2010".

📋 تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود:



🧤 جنش

🧱 محمود الونش - محمود علاء - حمدي النقاز - عبد الله جمعة

⚖️ طارق حامد - يوسف أوباما (محمد حسن)

🎩 أيمن حفني - محمود كهربا - أحمد زيزو

🚀 عمر السعيد



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هاني رمزي تابع: "هذه المواهب الشابة عنصر مهم للغاية أتابعها وأبحث عنهم، وقد يفيدوا المنتخب في المستقبل، وسأعرض أسمائهم على خافيير أجيري، وأيضًا شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي".

وواصل رمزي: "الأولوية حاليًا للتركيز على عناصر الخبرة، من أجل التتويج بكأس أمم إفريقيا، خاصة في ظل إقامتها في مصر".

ويلعب عمر ياسين صاحب الـ19 عامًا في صفوف الفريق الرديف لباريس سان جيرمان، حيث انضم للمنتخب الأوليمبي خلال مارس الماضي.