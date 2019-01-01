منتخب مصر: جنش سيسافر غدًا ووردة يعود المباراة القادمة

لهيطة يكشف موقف جنش وعمرو وردة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، عن أن محمود جنش سيغادر إلى ألمانيا لإجراء جراحة في وتر أكيليس، غدٍ الثلاثاء.

جنش تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس، خلال تدريبات منتخب مصر يوم الجمعة الماضي، ليغيب عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر.

لهيطة قال خلال تصريحات لإذاعة "إنرجي": "تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بسفر جنش وإجراء العملية الجراحية في ألمانيا".

مدير المنتخب وجه الشكر إلى جنش، حيث قال: "أشكر جنش على إصراره على حضور مباراة أوغندا أمس، رغم الإصابة وإرهاقه الشديد".

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إيهاب لهيطة تابع: "الجميع في منتخب مصر يعلم عدم رضا الجماهير عن أداء الفراعنة، وأنهم يعملون على علاج كافة الأخطاء التي وقعوا فيها".

واختتم مدير المنتخب تصريحاته قائلًا: "عقوبة عمرو وردة انتهت بنهاية الدور الأول، وسيتواجد بداية من دور الـ16، ومسألة مشاركته في يد أجيري".

جاء ذلك بعد قرار اتحاد الكرة بتخفيف عقبة الإيقاف على عمر وردة، بعد أزمة الفيديو المنتشر، ليتمكن من المشاركة من دور الـ16، بعد قرار استبعاده بشكل نهائي من صفوف الفراعنة.