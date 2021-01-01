فيديو | في ليلة خاصة لمحمد صلاح .. مصر تسقط جزر القمر برباعية وتتصدر مجموعتها

رباعية سجل منها نجم الفراعنة صلاح هدفين

تصدر المنتخب المصري مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022، بالفوز أمام جزر القمر برباعية نظيفة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة.

بعد ربع ساعة من انطلاق المباراة، وصل الفراعنة إلى مرمى الضيوف، إذ نُفذت ضربة ركنية، بتمريرة قصيرة من عبد الله جمعة إلى محمد مجدي "أفشة"، الذي مررها إلى محمد النني، على حدود منطقة الجزاء، ليسددها الأخير بشكل رائع على يسار حارس المرمى.

وأضافت كتيبة المدرب حسام البدري الهدف الثاني في الدقيقة 17، إذ قطع أفشة الكرة بعد تمريرة خاطئة من نديم عبده؛ قائد منتخب جزر القمر، ثم مررها إلى محمد شريف، ليسددها من داخل منطقة الجزاء، على يمين الحارس.

وبعدها بثلاث دقائق فقط، أحرز محمد صلاح الهدف الثالث للفراعنة، من تسديدة من داخل منطقة الـ18، بعد استلام تمريرة عرضية من محمد شريف.

وشهدت الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، الهدف الرابع بأقدام صلاح، حيث مرر له أفشة تمريرة رائعة على حدود منطقة الجزاء، ثم راوغ صلاح حارس المرمى، وسدد الكرة في الشباك، ليرتقي في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر. (طالع التفاصيل)

ومع بداية الشوط الثاني، كادت مصر أن تضيف الهدف الخامس، بعد عرضية رائعة من عمر جابر في الجهة اليمنى، وصلت إلى محمود حسن "تريزيجيه"، لكن تسديدة الأخير تصدى لها الحارس، ثم ارتدت له مرة أخرى إلا أن الحارس تألق من جديد وأمسك كرته.

فيما جاء الشوط الثاني أقل فنيًا بكثير عن نظيره الأول، ولم يشهد أي فرصة حقيقية لأي من كلا المنتخبين، باستثناء فرصة خطيرة لجزر القمر في الدقيقة 87، بعدما قطع البديل فايز مطيور الكرة من عبد الله جمعة داخل منطقة الجزاء، ولكن تسديدته إلى خارج الشباك.

وبهذا الفوز يتأهل الفراعنة متصدرين المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، فيما تصعد جزر القمر كثاني المجموعة برصيد تسع نقاط، وودع منتخبا كينيا وتوجو.