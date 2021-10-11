تصفيات مونديال 2022 | صدارة فرعونية .. مصر تهزم ليبيا بثلاثية وتقترب من الملحق

فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحي يحسمان الفوز ببني غازي

حقق المنتخب المصري فوزًا مهمًا أمام نظيره الليبي بثلاثية نظيفة، على ملعب بني غازي، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

الفراعنة أهدروا فرصة هدف محقق في الدقيقة 22، بعدما مر عمر مرموش بطريقة مميزة داخل منطقة الجزاء، ثم سدد مستغلًا تقدم حارس ليبيا محمد نشنوش، لكن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل.

وشهدت الدقيقة 24، تغييرًا اضطراريًا للمنتخب المصري، بعدما تعرض حارس مرماه محمد الشناوي، للإصابة في العضلة الخلفية، ليخرج وينزل محمد أبو جبل بدلًا منه. (طالع التفاصيل)

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، سجل أحمد فتوح الهدف الأول للفراعنة، بعدما مرر محمد صلاح الكرة لمصطفى محمد على حدود منطقة الجزاء، ليمررها الأخير بينية رائعة لفتوح، الذي سددها أرضية قوية، سكنت الشباك.

وكان المنتخب الليبي قريبًا من إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة من الشوط، عن طريق رأسية المعتصم صبو، لكنها مرت أعلى العارضة بقليل.

واختتم الفراعنة الـ45 دقيقة الأولى، بهدف ثانٍ في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع، بعدما أرسل عمر مرموش عرضية من الجهة اليسرى من وسط الملعب، استقبلها مصطفى محمد برأسية قوية، بمرمى نشنوش.

المنتخب الليبي دخل الشوط الثاني بطريقة هجومية ضاغطة، في محاولة لتقليص الفارق، لكنه ما لبث أن تراجع وسيطر الهدوء على مجريات اللقاء.

وفي الدقيقة 72 من عمر المباراة، سجل الفراعنة الهدف الثالث، حيث بدأ بهجمة مرتدة عند محمد صلاح، الذي أرسلها بينية رائعة إلى رمضان صبحي، ليسددها الأخير من أعلى الحارس في المرمى.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى النقطة العاشرة، لينفردوا بصدارة المجموعة السادسة، فيما تجمدت ليبيا عند ست نقاط، تليها الجابون بأربع نقاط، ثم أنجولا بثلاث نقاط.