الكاف يعتمد انسحاب منتخب مصر للشباب أمام ليبيا، ووزارة الرياضة تُقرر إعادته للبلاد

المنتخب وقع ضحية إصابات فيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد نظيره الأفريقي انسحاب منتخب مصر للشباب من مباراة ليبيا في بطولة شمال أفريقيا للشباب لعدم قدرته تقديم قائمة تحمل النصاب القانوني من اللاعبين لخوض اللقاء، فيما أكد محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة أنهم قرروا إعادة المنتخب من تونس بطائرة خاصة بعد إصابة جُل لاعبيه ومديره الفني ربيع ياسين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

المنتخب المصري للشباب يتواجد في تونس حاليًا استعدادًا لخوض غمار بطولة شمال أفريقيا للشباب المؤهلة لأمم أفريقيا لنفس الفئة العُمرية، وكان من المفترض أن يُواجه المنتخب الليبي للشباب اليوم الثلاثاء.

وكانت نتائج المسحات الطبية التي أجراها لاعبو المنتخب قد أظهرت إصابة 17 منهم بفيروس كورونا بجانب المدير الفني، وقد أجرى جميع أفراد البعثة مسحة طبية ثانية أكدت إصابة 14 لاعبًا بجانب ربيع ياسين.

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وتوجه منتخب مصر للشباب إلى ملعب مباراة ليبيا بقائمة تتضمن 14 لاعبًا بينهم 3 حراس مرمى، وأُجلت المباراة لمدة نصف ساعة انتظارًا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

الكاف قرر بعد ذلك اعتماد انسحاب المنتخب المصري للشباب من المباراة واعتباره خاسرًا اعتباريًا، بناءً على تعليماته السابقة بضرورة توفر 11 لاعبًا أساسيًا بينهم حارس مرمى و4 بدلاء في قائمة أي فريق لخوض أي مباراة في التصفيات.

محمد فوزي أكد أن وزارة الرياضة اتخذت قرارًا بإعادة المنتخب إلى مصر، موضحًا أنه تم دراسة الوضع جيدًا وتم الاتفاق على أن الأولوية هي الحفاظ على صحة اللاعبين.

وأضاف "الطائرة الخاصة تتحرك إلى تونس حاليًا لإعادة المنتخب إلى مصر، وهي مجهزة تمامًا لنقل المصابين بفيروس كورونا".

المصادر الصحفية المتابعة رجحت انسحاب المنتخب المصري للشباب من البطولة وبالتالي فقدان فرصته في التأهل لكأس أفريقيا للشباب ومن ثم كأس العالم للشباب 2021.

وقد أكد ذلك الإعلامي عمر ربيع ياسين نجل المدير الفني للمنتخب، منتقدًا بقوة موقف المسؤولين عن كرة القدم في مصر لعدم تدخلهم وإنقاذ هذا الجيل.

بجد بشكر كل واحد مسؤل عن الكورة في مصر في منصب او غير منصب مساعدش منتخب الشباب في الكارثة اللي هما فيها دلوقتي و كان سبب انهم ينسحبوا من تصفيات امم افريقيا و دمر جيل كامل مش هيشارك في امم افريقيا و لا كاس عالم

شكرا جزيلا — Omar Rabie Yassin - عمر ربيع ياسين (@omarrabieyassin) December 15, 2020

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "بجد بشكر كل واحد مسؤل عن الكورة في مصر في منصب او غير منصب مساعدش منتخب الشباب في الكارثة اللي هما فيها دلوقتي و كان سبب انهم ينسحبوا من تصفيات امم افريقيا و دمر جيل كامل مش هيشارك في امم افريقيا و لا كاس عالم شكرا جزيلا".