18 إصابة بفيروس كورونا تُهدد مشاركة منتخب مصر للشباب في بطولة شمال أفريقيا

البطولة مؤهلة لأمم أفريقيا للشباب

أظهرت المسحة الطبية التي أجراها منتخب مصر للشباب المتواجد في تونس حاليًا إصابة 17 لاعبًا من صفوفه بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، بجانب المدير الفني ربيع ياسين.

المنتخب المصري للشباب يستعد لخوض غمار بطولة شمال أفريقيا للشباب المؤهلة لأمم أفريقيا لنفس الفئة العُمرية، ويبدو استمراره في البطولة مهددًا حال تعرض المزيد من لاعبيه للإصابة بكورونا.

وقد طالب مسؤولو المنتخب المصري بإجراء مسحة طبية جديدة للاعبين في مختبر تحاليل آخر يكون معتمدًا، وناشدوا كذلك السفير نبيل فهمي بالتدخل، وذلك قبل 24 ساعة من مواجهة ليبيا في أولى مباريات مصر في البطولة.

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موقع يلا كورة المصري نقل عن جمال محمد علي نائب اللجنة المسؤولة عن إدارة شؤون الاتحاد قوله أن هناك 12 لاعبًا فقط في قائمة المنتخب المصري لمباراة ليبيا، مضيفًا "وفقًا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يجب توافر 15 لاعبًا بينهم حارسًا للمرمى، هناك 12 لاعبًا في القائمة حاليًا، ننتظر نتائج المسحة الطبية الجديدة للتأكد من عدد المصابين".

الإعلامي أحمد حسن خلال برنامجه الإذاعي "ملعب الصقر" أكد أن انسحاب المنتخب المصري من البطولة وارد جدًا، بقوله "قد يتم تأجيل مباريات المنتخب المصري للشباب في بطولة شمال أفريقيا، خاصة أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين فقط جاهزين للعب، ومن الوارد عدم مشاركة المنتخب في البطولة كذلك".