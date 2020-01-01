اتحاد الكرة المصري يُقرر إعادة منتخب الشباب من تونس وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق

المنتخب لم يستطع لعب البطولة بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه بدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة منتخب مصر للشباب من تونس، وذلك تشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما يخص انتشار الإصابة بفيروس كورونا بين لاعبيه مما أدى لعدم لعبهم بطولة شمال أفريقيا للشباب المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب.

المنتخب المصري للشباب يتواجد في تونس حاليًا، وكان من المفترض أن يُواجه المنتخب الليبي للشباب يوم الثلاثاء الماضي ومنتخب تونس يوم أمس الجمعة، لكن تعرض جُل لاعبيه للإصابة بفيروس كورونا منعه من تقديم قائمة تتضمن النصاب القانوني المقرر من الكاف لخوض المباريات مما أدى لاعتباره خاسرًا المباراتين.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان قد أكد ضرورة تقديم أي منتخب قائمة تتكون من 11 لاعبًا أساسيًا بينهم حارس مرمى و4 بدلاء لخوض أي مباراة في التصفيات المؤهلة لبطولاته القارية.

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الاتحاد المصري وعبر حسابه الرسمي على فيسبوك أشار إلى أنه خاطب وزارة الشباب والرياضة لتوفير طائرة خاصة مجهزة للتعامل مع مصابي كورونا لنقل أفراد البعثة بالكامل وإعادتهم للقاهرة مع الاستعداد لتحمل التكاليف كاملة.

وأوضح البيان أن تلك الخطوة تهدف إلى ضمان سلامة اللاعبين وأعضاء البعثة بالكامل وتوفير الرعاية الطبية والعلاج الأفضل للمصابين منهم بكوفيد 19.

وقررت اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارة شؤون الاتحاد برئاسة أحمد مجاهد كذلك تشكيل لجنة تحقيق لاستيضاح الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب المصري للشباب على الوجه الأمثل في بطولة شمال أفريقيا للشباب.