علي غزال: بعض الانتقادات في محلها ونعمل على معالجة السلبيات

مدافع منتخب مصر يرى أن هناك 3 لاعبين آخرين يستحقون التواجد في التشكيل المثالي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد علي غزال، مدافع منتخب مصر، على أن زميله محمود حسن تريزيجيه، زميله بصفوف الفراعنة، كان يستحق التواجد في تشكيل أفضل اللاعبين بالدور الأول، لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وشهد التشكيل المثالي للدور الأول بالبطولة القارية، تواجد 4 لاعبين مصريين، وذلك بعد ظهورهم بمستوى طيب رفقة الفراعنة.

غزال قال خلال تصريحات لقناة "تايم سبورت": "تواجد 4 لاعبين في الدور الأول، أمر جيد بالنسبة لنا، ولكن بعض اللاعبين يستحقون التواجد في التشكيل".

مدافع الفراعنة تابع: "هناك لاعبين مثل محمود حسن تريزيجيه، وطارق حامد وأيمن أشرف، ظهروا بمستوى جيد، ويستحقون التواجد بالتشكيل".

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أجيري 🗣️#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/P3JfXeRCrM — جول مصر (@goaleg) July 4, 2019

علي غزال أردف: "لا يوجد مباراة سهلة في كأس أمم إفريقيا، وجميعها صعبة للغاية، وهناك منتخبات ظهرت بمستوى مختلف ومفاجئ للجميع".

وتحدث لاعب المنتخب المصري عن الانتقادات التي تواجههم، حيث قال: "بعض الانتقادات في محلها، ولكننا سنركز على السلبيات، من أجل تفاديها المباريات المقبلة".

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واختتم غزال تصريحاته مؤكدًا على أن لاعبي الفراعنة دائمًا يعقدون جلسات قبل المباريات، للتحفيز ومواصلة المشوار وتحقيق اللقب.

منتخب مصر صعد إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا، ليواجه منتخب جنوب إفريقيا مساء يوم السبت المقبل.