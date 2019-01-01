كأس أمم أفريقيا

بتوجيهات من رئيس الجمهورية - لا مدربين أجانب لمصر والقادم محلي

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السيسي ومنتخب مصر
السيسي يتحدث عن مدرب الفراعنة المقبل خلال مؤتمر الشباب
زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أكد عبد الفتاح السيسي؛ رئيس جمهورية مصر، أنه المدرب القادم للمنتخب الوطني سيكون مصريًا، موضحًا أنه بالعمل الجاد سيحقق المدرب الوطني نتائج أفضل من الأجنبي.

الاتحاد المصري لكرة القدم أقال مؤخرًا المكسيكي خافيير أجيري؛ المدير الفني للفراعنة، وجهازه بالكامل عقب وداع كأس أمم أفريقيا 2019.

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وقال السيسي، خلال مؤتمر الشباب: "لن نحضر مدربين أجانب للمنتخب من جديد، لماذا لا يوجد لدينا ثقة في المدربين مصريين؟، تحدثت مع وزير الرياضة وأكد لي أنه لن يتم التعاقد مع أجانب وسيتم الاكتفاء بالمدربين المصريين".

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وأضاف: "لا بد أن نعطي فرصة للمدربين المحليين، لأن في الأخير النتيجة واحدة، بل ستكون أفضل مع مدرب مصري بشرط وجود جدية وعدم وجود مجاملات أو انتقاء، هذا سر النجاح في أي مجال عمل".

يذكر أن منتخب مصر ودع كأس أفريقيا بطريقة مخزية من دور الـ16 بالهزيمة في الوقت القاتل أمام جنوب أفريقيا بهدف وحيد.

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