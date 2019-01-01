البدري يعلن انضمام بركات بشكل رسمي لجهاز منتخب مصر

مؤتمر صحفي يعقده البدري الخميس المقبل للكشف عن جهازه المعاون

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن حسام البدري؛ المدير الفني لمنتخب مصر، الاستقرار بشكل رسمي على انضمام لجهازه المعاون بعد جلسة جمعتهما سويًا اليوم الأحد.

اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، كانت قد أعلنت قبل أيام التعاقد مع البدري لتولي المسؤولية الفنية للفراعنة، خلفًا للمُقال المكسيكي خافيير أجيري.

وقال البدري، خلال تصريحات صحفية: "الخميس المقبل سنعقد مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن الجهاز الفني بالكامل، ولشرح خطتنا المستقبلية، بعدما عقدت جلسات منفردة مع عدد من المرشحين للانضمام للجهاز".

الكشف عن ملامح اختيارات البدري لأعضاء جهاز منتخب مصر

وأضاف: "المرشحون هم طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، وكذلك عقدت جلسة مطولة مع محمد بركات واستقرينا على وجوده معنا بشكل رسمي كمديرًا للمنتخب".

واختتم: "جلسة بركات كانت مثمرة وقمت بالاتفاق معه على خطة العمل وتوزيع الاختصاصات".

يذكر أن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر يستهل مشواره بملاقاة منتخب كينيا في 11 من نوفمبر المقبل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.

ويقع الفراعنة ضمن المجموعة السابعة بالتصفيات رفقة منتخبات توجو وجزر القمر وكينيا.