انطلاق معسكر منتخب مصر بحضور الإعلام

الفراعنة يستهلون مشوار التصفيات الأفريقية في 14 من نوفمبر الجاري بملاقاة كينيا

يبدأ منتخب مصر بعد غدٍ الثلاثاء، معسكره المفتوح، استعدادًا لاستهلال مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

الفراعنة يواجهون كينيا في 14 من الشهر الجاري، ثم يطيرون لملاقاة جزر القمر في 18 من الشهر نفسه بالتصفيات.

رسميًا - استبعاد أيمن أشرف وانضمام لاعب بيراميدز لمنتخب مصر

وقرر حسام البدري؛ المدير الفني لمصر، السماح لوسائل الإعلام بحضور المران، لمدة 15 دقيقة فقط، مساء بعد غدٍ الثلاثاء.

ومن المقرر أن يقام المران على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الخامسة من ليل الثلاثاء.

يذكر أن منتخب مصر يخوض لقاء ودي قبل مواجهتي التصفيات، أمام ليبيريا في السابع من الشهر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.