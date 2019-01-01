10 آلاف مشجع في مواجهة مصر وبتسوانا

أول لقاء للفراعنة تحت قيادة حسام البدري.

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وافقت الجهاز الأمنية بمدينة الإسكندرية، على حضور 10 آلاف مشجع لمواجهة منتخب مصر الودية أمام نظيره البتسواني.

المباراة من المقرر أن تقام بعد غدٍ الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي لمصر.

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وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تم تخصيص 8 آلاف تذكرة للدرجة الموحدة، و1700 للدرجة الأولى، و300 أمام المقصورة، و70 في المقصورة الرئيسية، على أن يتم طرح التذاكر بداية من غدًا الأحد.

وتعد ودية بتسوانا هي اللقاء الأول للفراعنة تحت قيادة جهازهم الفني الجديد بقيادة المدير الفني حسام البدري.

وتستعد كتيبة البدري لاستهلال مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021، بمواجهة كينيا في 11 من نوفمبر المقبل.