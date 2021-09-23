بعد اتهامه بالإساءة للسعودية .. مدرب منتخب مصر يعتذر

فيديو مسرب يضع ضياء السيد في موقف محرج أمام الجماهير والمدرب يدافع عن نفسه

توجه ضياء السيد؛ المدرب العام لمنتخب مصر، بالاعتذار إلى المملكة السعودية، بعدما وجه له البعض اتهامات بالإساءة لها، على خلفية الفيديو المسرب.

ما هي قصة الفيديو المسرب؟

خلال الساعات الماضية، تم تسريب فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من كواليس ظهور مدرب الفراعنة عبر قناة "العربية" السعودية، والذي سخر به من نادي الزمالك وقائده محمود عبد الرازق "شيكابالا"..

السيد أكد بطريقة مازحة خلال الفيديو عدم استدعاء شيكا نهائيًا للمنتخب خلال الفترة المقبلة، بجانب سخريته من "القاضية ممكن"، الهدف الذي سجله محمد مجدي "أفشة"؛ لاعب الأهلي، في مرمى الفارس الأبيض بنهائي القرن، في نسخة 2020 من دوري أبطال إفريقيا.

وعلى إثر هذا الفيديو، تم شن حملات هجوم كبيرة على مدرب الفراعنة، خاصةً وأنه كان أحد نجوم الأهلي خلال مسيرته كلاعب، حتى طالب البعض برحيله عن المنتخب.

كيف أساء ضياء السيد للسعودية؟

ظهر السيد عبر أكثر من قناة فضائية، للدفاع عن نفسه، وللتأكيد على أنه كان مجرد مزح مع أحد المنتميين للزمالك في القناة، ولم يكن حوارًا جديًا.

ورغم تأكيده على احترامه للسعودية كونها تمتلك قناة "العربية" واحترامه للقيادات بالمملكة إلا أنه تم اقتطاع جزء من تصريحاته عن سياقها، لإيقاعه في تهمة الإساءة للمملكة.

مدرب مصر يعتذر للسعودية:

خرج مدرب الفراعنة للاعتذار سريعًا، قبل أن يتم فهم كلامه بطريقة خاطئة، في محاولة لإيقاف حملات التشويه ضده.

وكتب السيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هناك كلام اسئ فهمة وتم اقتطاعه من سياقة اود توضيح وتأكيد معناة الحقيقي انني اكن واحترم المملكة وما تشهده من نهضة وانفتاح وتطور بوجود خادم الحرمين وولي عهده الكريم واعتذر عن اي سؤء فهم".

وهناك ضياء المملكة بعيدها الـ91، حيث تابع: " كل عام و المملكة العربية السعودية و اهلها في سلام و ازدهار نحتفل مع الأشقاء باليوم الوطني الـ 91 ونستذكر ملحمة التوحيد وقيادتها الملهمة، ونفخرُ بالنهضة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ونتطلع إلى المزيد من التطور والازدهار للسعودية وشعبها الكريم".

هناك كلام اسئ فهمة وتم اقتطاعه من سياقة اود توضيح وتأكيد معناة الحقيقي انني اكن واحترم المملكة وما تشهده من نهضة وانفتاح وتطور بوجود خادم الحرمين وولي عهده الكريم واعتذر عن اي سؤء فهم — Diaa Elsayed (@diaaelsayed) September 23, 2021

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