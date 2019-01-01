البدري: أنا الأقرب لمعايير منتخب مصر ولهذا استدعيت كهربا وعودة وردة مشروطة

المدير الفني لمنتخب مصر يؤكد أنه رفض عرضًا كبيرًا من أجل هذه المهمة

يرى حسام البدري؛ المدير الفني لمنتخب مصر، أنه كان الأنسب من ضمن كافة المرشحين لتولي المسؤولية الفنية للفراعنة، بحسب المعايير التي وضعها اتحاد الكرة.

البدري تولى المسؤولية خلفًا للمقال خافيير أجيري، واستهل مشواره بفوز صعب أمام منتخب بتسوانا بهدف وحيد، في المباراة الودية التي أقيمت الشهر الجاري.

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وقال المدير الفني للفراعنة، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "كان لدي عرض كبير قبل منتخب مصر، لكنني رفضته وفضلت الانتظار، بسبب المنتخب، كان لدي أمل كبير باختياري لهذه المهمة، خاصةً وأن قرار رئيس الجمهورية باختيار مدرب وطني هو نقطة تحول كبيرة لنا كمصريين".

وأضاف: "خلال فترة اختيار الجهاز الفني تم طرح اسمي أنا وحسن شحاته في البداية، ثم علمت أنني قريب للغاية من المهمة، وبعد ذلك حدثت تغييرات، أعلم تمامًا أن هناك معايير محددة للاختيار، لكن لم يكن لدي أي شك أنني كنت الأقرب للمعايير المحددة بكل تواضع، وفي الوقت نفسه هناك معايير من الصعب أن أصل لها أنا وغيري".

وعن سبب استدعاء محمود عبد المنعم "كهربا"؛ محترف أفيش البرتغالي، لمعسكر مباراتي كينيا وجزر القمر، أوضح: "أنا مقتنع كثيرًا بإمكانيات كهربا، بجانب أن لديه خبرات دولية مميزة، نعم قد تكون مشاركاته هذا العام ليست كثيرة، لكنني لدي أهداف محددة هذه الفترة.

"نحن لدينا نقص في الثلث الهجومي للمنتخب، لذلك عليّ أن أجد حلولًا من الآن قبل حدوث أزمة، وثنائي المصري وبيراميدز يشاركون حاليًا في الكونفدرالية، والمحترفين سينضمون لنا في 10 نوفمبر، وربما يصاب أي منهم، لذلك عليّ أن أكون جاهزًا".

وبسؤاله عن مدى خوفه من مرتضى منصور؛ رئيس الزمالك، بعد اختيار كهربا، علق: "لا أخاف على الإطلاق، بل كنت متوقعًا لرد فعل إيجابي منه، وأشكره على دعمه للمنتخب واختياراتنا".

واختتم بتوضيح موقف عودة عمرو وردة؛ محترف لاريسا اليوناني، للمنتخب، بعدما تم استبعاد في كأس أمم أفريقيا 2019، بعد اتهام فتاه له بالتحرش بها عبر "انستجرام"، ثم عفو اتحاد الكرة عنه: "هذا الأمر نحتاج للتدقيق والتفكير به، لا زلنا نجري بعض التحقيقات حتى نتأكد من بعض الأشياء، لأن الأمر يتوقف على شكل الخطأ".

يذكر أنه من المقرر أن يخوض البدري أول مباراة رسمية له في 14 من نوفمبر المقبل أمام كينيا و18 من الشهر نفسه أمام جزر القمر، خلال التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.