أحفاد الفراعنة يسيطرون - ثلاثي مصر الأوليمبي الأفضل في كأس أمم أفريقيا

كانوا الأبطال وكذلك أصحاب الألقاب الفردية

سيطر لاعبو منتخب مصر الأوليمبي على جوائز الأفضل بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، بعدما توجوا بلقب البطولة.

أحفاد الفراعنة حصدوا اللقب بعدما تغلبوا على كوت ديفوار بثنائية مقابل هدف وحيد، في الأشواط الإضافية، على استاد القاهرة الدولي. (طالع تقرير المباراة)

وحصل محمد صبحي على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، حيث لم تستقبل مرماه سوى أربع أهداف فقط، خلال خمس مباريات.

أما جائزة أفضل لاعب فحصدها قائد المنتخب المصري رمضان صبحي، الذي قدم أداء رجولي على مدار كافة المباريات، نال عليه إشادات كافة النقاد والجماهير.

وأخيرًا، لقب الهداف كان من نصيب مهاجم مصر مصطفى محمد، الذي سجل أربعة أهداف خلال خمس مباريات في مرمى مالي والكاميرون وجنوب أفريقيا.

يذكر أن المنتخبين نجحا في حجز مقعديهما في أولمبياد طوكيو 2020، الفراعنة على حساب جنوب أفريقيا بالفوز بثلاثية نظيفة في قبل النهائي، أما كوت ديفوار ففازوا أمام غانا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

ويعد لقب الليلة هو أولى ألقاب الفراعنة في هذه البطولة، وكذلك هو أول منتخب عربي ينال هذا اللقب.