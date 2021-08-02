بعد إساءته لعاملة يابانية .. تحويل لاعب منتخب مصر الأولمبي للتحقيق

عبد الرحمن مجدي يدافع عن نفسه

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا اليوم الإثنين، بيانًا رسميًا، أعلن خلاله إيقاف عبد الرحمن مجدي؛ لاعب منتخب مصر الأولمبي ونادي الإسماعيلي، وتحويله للتحقيق.

ويأتي قرار الاتحاد على إثر إساءة اللاعب لإحدى العاملات في فندق إقامة بعثة الفراعنة في العاصمة اليابانية "طوكيو".

وكان شباب الفراعنة قد ودعوا منافسات أولمبياد طوكيو 2020 قبل أيام، بالهزيمة أمام البرازيل بهدف نظيف، في دور ربع النهائي.

وكانت كتيبة المدرب شوقي غريب قد استهلت مشوارها بالتعادل أمام إسبانيا، ثم بالهزيمة أمام الأرجنتين، وأخيرًا الفوز أمام أستراليا بدور المجموعات، قبل أن تودع على يد شباب السامبا.

ماذا قالت الجبلاية في بيانها؟

وجاء نص بيان الاتحاد المصري: "في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم فإنه أثناء تواجد المنتخب الأوليمبي في اليابان وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبد الرحمن مجدي فحواها الاساءة لإحدى العاملات بالفندق وعلى الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الاساءة ومن الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة والثقافة وتم التحقيق بعد المباراة، وتم احتواء الأمر حرصًا على التركيز وتوفير الاستقرار لباقي اللاعبين وانتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام أستراليا ثم للقرية الأوليمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي ثم توجهنا للمطار ومنه للقاهرة.

"وبعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا ايقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق واتخاذ القرار النهائي بشأنه وذلك لعدم التزامه واختراقه للقواعد".

كيف رد اللاعب؟

مجدي لم يقف صامتًا أمام هذه الاتهامات، إذ خرج مبرئًا نفسه، ومؤكدًا أنه سيرد مساء الليلة لتوضيح الحقيقة.

وكتب اللاعب، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "غريب جدا التوقيت وغريب انتشار شائعات وأكاذيب لا أساس لها بهذا الشكل.. أنا معملتش حاجة.. ردي مساء اليوم".

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