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كأس أمم أفريقيا

منتخب مصر: استقرينا على القائمة الأولية لكأس الأمم والإعلان خلال ساعات

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ساعات وسيتم الإعلان عن القائمة الأولية للفراعنة في كأس الأمم الأفريقية
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن هاني رمزي، المدرب المساعد للمنتخب المصري، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي، أجييري استقر على القائمة الأولية للفراعنة التي تخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد المنتخب المصري، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها الشهر القادم في مصر.

وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية: "الجهاز الفني للمنتخب استقر بالفعل على القائمة الأولية والتي تضم 25 لاعباً، وسيتم الإعلان عنها خلال ساعات".

وواصل: "سيتم الإعلان عن القائمة، عن طريق الموقع الرسمي لاتحاد الكرة وصفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن يتم تسليمها إلى مدير المنتخب".

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وتابع: "ستشهد القائمة بعد ذلك استبعاد لاعبان، من أجل القائمة النهائية التي ستشارك في كأس الأمم، يوم 21 يونيو".

ومن المنتظر أن يفتتح المنتخب المصري البطولة يوم 21 يونيو على استاد القاهرة، امام زيمبابوي.

الجدير بالذكر ان الفراعنة يتواجدون في المجموعة الأولي برفقة كلاً من زيمبابوي، وأوغندا والكونغو الديموقراطية.

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