رسميًا - استبعاد أيمن أشرف وانضمام لاعب بيراميدز لمنتخب مصر

معسكر الفراعنة ينطلق بعد غدٍ الثلاثاء

قرر حسام البدري؛ المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد أيمن أشرف؛ مدافع الأهلي، من القائمة الأولية التي تستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر.

الفراعنة يواجهون كينيا في 14 من الشهر الجاري ثم جزر القمر في 18 من الشهر نفسه، ضمن دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

واستدعى البدري أحمد أيمن منصور؛ لاعب بيراميدز، بدلًا من مدافع الشياطين الحمر، دون أن يكشف الحساب الرسمي للاتحاد المصري عن سبب استبعاد اللاعب.

الاتحاد الكيني: أزمة الأموال قد تمنعنا من السفر لمواجهة مصر

أيمن منصور سبق وأن شارك مع منتخب مصر في أربع مباريات، وكان كذلك من قائمة الفراعنة بكأس أمم أفريقيا مصر 2019، لكنه لم يشارك.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر كتيبة البدري بعد غدٍ الثلاثاء، بصفوف منقوصة من لاعبي الأهلي والمصري وبيراميدز.

يذكر أن منتخب مصر يخوض لقاءً وديًا في السابع من نوفمبر الجاري أمام منتخب ليبيريا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.