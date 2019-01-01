منتخب لبنان يصل الإمارات من أجل كأس آسيا ووداع مفاجئ

وصل منذ قليل المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم إلى الإمارات من أجل المشاركة في بطولة كأس آسيا 2019

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وصل منذ قليل المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم إلى الإمارات من أجل المشاركة في بطولة كأس آسيا 2019 التي تنطلق اليوم.

ويواجه المنتخب الإماراتي نظيره البحريني في مباراة افتتاح البطولة مساء اليوم، وتستمر البطولة حتى الاول من فبراير المقبل.

وشهد لاعبو المنتخب اللبناني مفاجأة كبيرة، حينما حضّر الرئيس سعد الحريري بشكلٍ غير متوقّعٍ إلى تمرينات المنتخب اللبناني الأخيرة قبل طيرانه إلى الإمارات لخوض منافسات كأس آسيا 2018. اختيارات المحررين حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

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وقام الرئيس بتفقد الاستعدادات على "ملعب الشهيد رفيق الحريري"، وواكب المران، كما حرص على التقاط صورةً ذاتيةً "سيلفي" مع نجوم المنتخب.

صباح #آسيا_مع_جول 😍



📢 افتتاح #كأس_آسيا2019



▪️ الإمارات 🆚 البحرين

📍 أبو ظبي

🏟️ ستاد مدينة زايد الرياضية

⏰ السابعة مساءً بتوقيت مكّة المكرمة



كونوا في الموعد 🙌 pic.twitter.com/6A16HOnvoT — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 5, 2019

ويقع المنتخب اللبناني في المجموعة الخامسة رفقة كل من منتخبات السعودية وكوريا الشمالية وقطر.

وسيخوض المنتخب اللبناني أولى مبارياتهم في دور المجموعات لكأس آسيا في الـ9 من يناير الجاري أمام منتخب قطر.