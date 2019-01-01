فيديو - عفيف والمعز يمنحان التفوق لقطر أمام عمان

العنابي يتصدر المجموعة الخامسة بعشر نقاط من أربع مباريات

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

حقق المنتخب القطري الفوز أمام نظيره العماني بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة، ضمن الجولة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

العنابي لم يستغرق سوى ثلاث دقائق حتى يزور شباك ضيفه، حيث أرسل يوسف عبد الرزاق عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء، مرت من الجميع حتى وصلت إلى القادم من الخلف أكرم عفيف، ليضعها في الشباك مباشرةً.

مع بداية الشوط الثاني، تغاضى حكم اللقاء عن احتساب ضربة جزاء واضحة للمنتخب العماني، إثر لمس المدافع عبد الكريم حسن للكرة داخل المنطقة بيده.

وعادت عمان بالتعادل في الدقيقة 64 بمهارة فردية وقتالية رائعة من المنذر العلوي، الذي انطلق بالكرة من وسط الملعب، ومر بها من الجميع رغم سقوطه ثم سيطر على الكرة ونهض إلى داخل المنطقة، ثم سددها قوية في مرمى سعد الشيب.

التقدم عاد للأدعم من جديد في الدقيقة 71 بعدما مرر أكرم عفيف الكرة إلى المعز علي داخل منطقة الجزاء، ليسددها الأخير قوية على يمين الحارس.

الفوز رفع رصيد قطر إلى النقطة العاشرة في صدارة المجموعة الخامسة، بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيها عمان، التي خاضت ثلاث مباريات فقط بالتصفيات، مقابل أربعة للأدعم.