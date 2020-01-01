خاص | عبد الكريم حسن: قطر ستصدم الجميع في كوبا أمريكا ومحرز العربي الأفضل بأوروبا

لاعب السد: الجزائري بلحاج أفضل أجنبي مر على الدوري القطري

وعد عبد الكريم حسن؛ لاعب السد والمنتخب القطري، جمهور بلاده بتقديم أداء مبهر في البطولة المقبلة، بعدما اكتسب العنابي خبرات واسعة من مشاركته الأولى في كوبا أمريكا.

المنتخب القطري شارك في كوبا أمريكا 2019، للمرة الأولى في تاريخه، في إطار إعداده لكأس العالم 2022، وتلقى وقتها هزيمتين أمام كولومبيا والأرجنتين، بينما تعادل أمام باراجواي.

ومن المنتظر أن يشارك العنابي في البطولة نفسها 2020، مع منتخبات بيرو، الإكوادور، البرازيل، فنزويلا وكولومبيا.

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لاعب السد أجرى حوارًا مصغرًا مع النسخة العربية من موقع "جول GOAL" نستعرضه في السطور التالية..

لماذا لم تستمر تجربة الاحتراف في بلجيكا أكثر من 6 أشهر؟ وهل من الممكن أن نراك في أوروبا مُجددًا؟

تواجدي خلال هذه الفترة في الدوري البلجيكي أثبت لي إنني لن أحقق نجاح أكثر ولن يضيف لي شيئًا، حيث كان النادي وقتها يُنافس على الهبوط، ولم أعتاد على ذلك، وفي 2018 كان السد في حاجة لي لخوض منافسات دوري أبطال آسيا، ولله الحمد عودتي كانت مناسبة لأنني حصلت على جائزة أفضل لاعب في آسيا وقتها وهذا شيء جيد وإنني ألعب في مركز الظهير الأيسر.

برأيك، هل تشافي جاهز لقيادة برشلونة حال تعثر كومان وإقالته؟

تشافي سيتولى تدريب برشلونة يومًا ما، وأعتقد إنه سيكون جاهزًا بعد المدير الفني الحالي كومان لقيادة الفريق الكتالوني، والفريق سيحتاج إلى إعادة ترتيب أوراق بعد ليونيل ميسي في حالة رحيله.

من هو أفضل لاعب أجنبي عاصرته في الدوري القطري؟

بالنسبة لي في مركزي اللاعب الجزائري نذير بلحاج، فهو لاعب أكثر من رائع سواء داخل أو خارج الملعب وتأثرت كثيرًا بلعبه وطريقته وتعلمت منه الكثير، وكنت أتمنى أن أكون مثله يومًا ما.

ما الفارق بين اللعب في كأس آسيا وكوبا أمريكا؟

الفارق كبير جدًا، يمكن القول إننا انتقلنا من المستوى 5 إلى المستوى 10، ففي كوبا أمريكا اللاعبين على مستوى عالي حيث يلعب أغلبهم في أوروبا وفي أمريكا اللاتينية، ورغم ذلك الإمكانيات الفريدة لم تكن بعيدة عننا كلاعبين بمنتخب قطر، ولكن الاعتياد على الأجواء هو من أثر علينا.

ما هي ذكرياتك مع كوبا أمريكا؟ ومن كان المنتخب الأصعب في الملعب؟

أصعب مباراة كانت أمام منتخب كولومبيا، وكنت غائب عن مباراة الأرجنتين، ولكن ما أستطيع قوله أن المنتخب القطري في البطولة القادمة سيُقدم عرضًا سيصدم الجميع.

لماذا لم ينجح أكرم عفيف رغم قدراته الكبيرة في البقاء في أوروبا كذلك؟

أكرم من أبرز اللاعبين بنادي السد والمنتخب القطري، وهو عنده الإمكانيات للتواجد في الدوريات الأوروبية ولكن البنية الجسمانية قد تكون لها عامل في هذا الأمر، ولكن كإمكانيات هو أكثر من رائع ويستحق الحصول على فرصة.

أٌقوى فريق قابلته في دوري أبطال آسيا؟

الفريق الأقوى هو نادي برسبوليس الإيراني فاللاعبين يمتلكون قوة بدنية كبيرة في الملعب، ودفاع الفريق مُحكم بشكل كبير، ومن الفرق الصعب أن تُسجل فيها، وفي المرتبة الثانية نادي الهلال وهو مستواه متقارب معنا نستطيع أن نتغلب عليه ويتغلب علينا.

أكثر منافس أرهقك في الملعب؟

لا يوجد منافس أعمل له حساب بشكل كبير قد يتفوق عليّ البعض، ولكن ذلك يكون لمجرد مباراة واحدة.

أفضل لاعب عربي محترف في أوروبا حاليًا من وجهة نظرك؟

بكل تأكيد رياض محرز اللاعب الأفضل.

لو عاد بك الزمن، هل ستُكرر رد فعلك في مباراة السد والهلال الموسم قبل الماضي؟

الأكيد لا أتمنى الطرد في أي مباراة، ولكن هناك ظروف لا يعلمها إلى الله وهي أقدار نمر بها والجميع قد لا يعرفها هي من أثرت عليّ هذه الفترة.