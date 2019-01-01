الهيدوس: ضغط خليجي 24 إيجابي ونتمنى الظهور بمستوى مشرف

قائد قطر يتحدث عن حظوظ الأدعم في البطولة الخليجية

يرى حسن الهيدوس؛ قائد منتخب قطر، أن فريقه لديه دفعة معنوية كبيرة خلال مشاركته في كأس الخليج "خليجي 24"، حيث يستند على كونه بطل كأس آسيا 2019.

الأراضي القطرية تستضيف النسخة الـ24 من البطولة الخليجية، في الفترة من 26 نوفمبر وحتى الثامن من ديسمبر المقبل، على أن تجمع المباراة الافتتاحية بين الأدعم والعراق.

الهيدوس قال، خلال تصريحاته للصحفيين: "الضغط في هذه البطولة لا بد أن يكون إيجابيًا علينا، ويعطينا دافعًا، خاصةً وأننا أبطال كأس آسيا، نتمنى أن يحالفنا التوفيق ونحصد الكأس في النهاية".

وأضاف: "المؤكد أننا سنخطو خطوة خطوة في البطولة، البداية أمام العراق، ستكون مباراة قوية، نتمنى التوفيق بها وأن نخرج بأول ثلاث نقاط".

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عن رؤيته لحظوظ العنابي في البطولة: "المجموعتان قويتان، ثمانية منتخبات مشاركة قوية، بالنسبة لنا لدينا الإمارات الذي وصل لنصف النهائي والعراق إلى دور الـ16، بجانب اليمن الذي تطور في الفترة الأخيرة، أعتقد أن البطولة ستكون على مستوى عالٍ، نتمنى أن نظهر بمستوى مشرف كما ظهرنا في كأس آسيا".

الأدعم أوقعته القرعة ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الإمارات واليمن والعراق، أما المجموعة الثانية فتضم عمان والسعودية والكويت والبحرين.

وتستهل كتيبة سانشيز مشوارها بملاقاة العراق في 26 من الشهر الجاري، ثم اليمن في يوم 29 ثم الإمارات في الثاني من ديسمبر المقبل في ختام دور المجموعات.

يذكر أن المنتخب القطري كان قد ودع النسخة الماضية من البطولة الخليجية من دور المجموعات، بالفوز أمام اليمن 4-0، ثم الهزيمة أمام العراق 2-1، ثم التعادل أمام البحرين 1-1.