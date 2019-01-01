منتخب بوروندي - ظهور تاريخي لـ"السنونو" في كأس الأمم الإفريقية

منتخب بوروندي يتأهل للمرة الأولى في تاريخه لكأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يطل علينا ضيفًا جديدًا في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام في مصر، حيث يظهر للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وهو منتخب بوروندي، الذي نجح في تحقيق الإنجاز التاريخي بالتأهل.

قدم منتخب بوروندي أداء مميز خلال تصفيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، مما لفت الأنظار له ويتوقع له الجميع الكثير في البطولة.

ونرصد لكم خلال السطور التالية أهم وأبرز النقاط الخاصة بالمنتخب البوروندي.

نبذة تاريخية

لم يتمكن منتخب بوروندي من الصعود لكأس الأمم الإفريقية من قبل، حيث شارك في 9 مرات في التصفيات قبل هذه المرة ولم يتمكن من الصعود للبطولة.

منتخب "السنونو" الذي لم يشارك في كأس الأمم الإفريقية من قبل، لعب أول مباراة رسمية له عام 1964 أمام أوغندا في كمبالا، حيث تلقى هزيمة بسبعة أهداف مقابل 5.

وجاء أبرز تصنيف عالمي لمنتخب بوروندي عام 1993 عندما ارتفع إلى المركز الـ96، وأقل ترتيب تواجد به منتخب السنونو هو المركز الـ160.

كيفية الصعود

تأهل منتخب بوروندي وصيفًا للمجموعة الثالثة خلف المتصدر مالي، حيث تمكن من حصد 8 نقاط من 6 مباريات حقق الفوز في لقائين وتعادل في 4 ولم يتلق أي هزيمة.

حقق بوروندي الفوز في اللقاء الأول على حساب جنوب السودان بثلاثة أهداف دون مقابل، ثم تعادل أمام الجابون بهدف لكل فريق، وتعادل سلبي مع مالي.

وفي الدور الثاني تعادل من جديد مع مالي بهدف لكل فريق، وفوز ساحق على جنوب السودان بخمسة أهداف مقابل هدفين وأخيرًا تعادل أمام الجابون بهدف لكل فريق.

أبرز اللاعبين

عبدالرزاق فيستون، ثاني هدافي تصفيات كأس الأمم الإفريقية برصيد 5 أهداف والذي أحرز هاتريك في مرمى جنوب السودان وساهم بقوة في تأهل تاريخي لمنتخب بلاده.

وأيضًا يعد سيدريك أميسي من اللاعبين المرشحين للتألق في هذه البطولة والذي يلعب لفريق التعاون السعودي ويقدم مستويات أكثر من رائعة.

المدرب

يتولى نيونجيكو تدريب منتخب بلاده منذ 2016 بعد قيادته لنادي فلامبو في الدوري المحلي له لمدة 3 سنوات في الدرجة الأولى.

وكان نيونجيكو جاء بديلًا للمدرب السابق آيت عبدالمالك، حيث نجح المدرب الحالي من تحقيق التاريخ مع منتخب بلاده وعدم الهزيمة في التصفيات.

الحظوظ في المجموعة

سيواجه المنتخب البوروندي منافسة شرسة على التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، حيث سقط مع كلًا من نيجيريا وغينيا ومدغشقر في المجموعة الثانية.

وإذا لم يحقق المنتخب البوروندي المفاجأة بالصعود كأول أو وصيف المجموعة، سيكون له فرصة للمنافسة على أفضل 4 ثوالث مع المتأهل لأول مرة أيضًا منتخب مدعشقر.