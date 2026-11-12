قبل 8 أيام فقط .. المنتخب الأمريكي ينسحب من كأس العالم للناشئين لأسباب أمنية!

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قرر الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، انسحاب المنتخب الوطني من المشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة، قبل ثمانية أيام فقط من انطلاق البطولة، وسط مخاوف تتعلق بسلامة اللاعبين في إطار أحداث الشرق الأوسط.

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لن يتوجه منتخب الولايات المتحدة للرجال تحت 17 عامًا إلى الدوحة؛ بعد أن أبلغ الاتحاد الأمريكي لكرة القدم اللاعبين بأن الاتحاد قد ألغى معسكرهم التحضيري للبطولة ومشاركتهم في كأس العالم، التي تبدأ في 19 نوفمبر.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد أشار الاتحاد إلى تحذير السفر من "المستوى 3" الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن قطر، والذي يحث المواطنين الأمريكيين على إعادة النظر في السفر إلى البلاد "بسبب خطر نشوب نزاع مسلح" ويطلب من الموظفين الحكوميين الحصول على إذن خاص للسفر إلى هناك.

رسالة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم تشرح القرار الصعب

وجاء في الرسالة: "نكتب إليكم لإبلاغكم بالقرار الصعب بإلغاء معسكرنا التحضيري لكأس العالم ومشاركتنا المقررة في البطولة. نحن فخورون للغاية بالاستعدادات التي بذلها لاعبونا ومدربونا لتمثيل الولايات المتحدة في كأس العالم.

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لسوء الحظ، في ضوء الظروف الحالية، بما في ذلك تحذير السفر من المستوى 3 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن قطر والتوجيهات ذات الصلة الموجهة لموظفي السفارة وعائلاتهم، لم يعد بإمكاننا المشاركة في البطولة. وستظل سلامة لاعبينا وطاقمنا دائمًا على رأس أولوياتنا".

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وأضافت الرسالة: "نرجو أن تتقبلوا تقديرنا العميق لالتزامكم تجاه الاتحاد الأمريكي لكرة القدم وخيبة أملنا المشتركة إزاء هذه الظروف".

غرامة منتظرة من الفيفا

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وقال متحدث باسم الاتحاد الأمريكي لكرة القدم إن الاتحاد لن يدخل في تفاصيل حول كيفية التوصل إلى هذا القرار، في حين علمت صحيفة "جارديان" بأن الفيفا قد تم إبلاغها بالأمر الأربعاء.

وتنص لوائح الفيفا على أن الدول المؤهلة يجب أن تشارك في البطولة وإلا تتعرض للغرامة؛ حيث تُفرض غرامة قدرها 20 ألف فرنك سويسري (حوالي 24 ألف دولار) في حالة الانسحاب خلال 30 يومًا من بدء البطولة. وقد تم الاتصال بالفيفا للتعليق على الموضوع.

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وقد أدى الصراع في الشرق الأوسط، الذي بدأ في فبراير بضربات أمريكية-إسرائيلية على إيران، إلى تعطيل العديد من الفعاليات بالفعل، حيث تم تأجيل كأس آسيا 2027 لمدة تقارب السنة، وإلغاء سباق جدة للفورمولا 1.

ما هو مستقبل كأس العالم تحت 17 سنة؟

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من المقرر أن تنطلق البطولة في الدوحة في 19 نوفمبر، بمشاركة 48 فريقًا. وقد أُدرجت الولايات المتحدة في المجموعة العاشرة، إلى جانب مونتينيجرو والجزائر وتشيلي، بفريق يضم عددًا من اللاعبين الشباب الواعدين في أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) وفي الخارج.

وتستضيف قطر هذه البطولة، التي أصبحت حدثاً سنوياً العام الماضي، لمدة خمس سنوات متتالية.