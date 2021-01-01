فيديو | أولى أهداف الحدادي .. المغرب تهزم بوروندي في تصفيات الكان

أسود الأطلس يرافقون موريتانيا في التأهل لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022

اختتم المنتخب المغربي التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022، بالفوز أمام بوروندي بهدف نظيف، على استاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

هدف المباراة الوحيد سجله منير الحدادي، في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، ليحرز اللاعب أولى أهدافه مع منتخب بلاده.

ولم يظهر أسود الأطلس بصورتهم المعتادة، في ظل حسمهم التأهل لنهائيات البطولة القارية قبل هذه الجولة.

هذا الفوز رفع رصيد المنتخب المغربي إلى النقطة 14 في صدارة المجموعة الخامسة، ليصعد رفقة المنتخب الموريتاني؛ صاحب المركز الثاني في المجموعة.

فيما فشل منتخبا بوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى في التأهل، إذ أنه في رصيد الأول خمس نقاط، والثاني أربع نقاط.

تأهل أسود الأطلس أتى دون تلقي أي هزيمة، إذ فاز في أربع مباريات، وتعادل في اثنتين، كانتا أمام موريتانيا، كلاهما جاءت نتيجته سلبية دون أهداف.

أما صعود موريتانيا فجاء بعد الفوز في مباراتين أمام إفريقيا الوسطى، والتعادل مرتين أمام المغرب، ومرة أمام بوروندي، وتلقي هزيمة وحيدة أمام بوروندي.