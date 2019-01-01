خاليلوزيتش يهدد أمرابط بالاستبعاد من منتخب المغرب

محترف النصر بوضعه الحالي لا يُناسب طريقة المدرب البوسني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه البوسني وحيد خاليلوزيتش؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، تهديده الأول في أولى المعسكرات عقب توليه مسؤولية أسود الأطلس إلى نور الدين أمرابط؛ مهاجم الفريق ومحترف النصر السعودي.

أسود الأطلس بدأوا معسكرهم في بداية الشهر الجاري، خاضوا خلاله لقاء ودي أمام بوركينا فاسو، انتهى بالتعادل 1-1.

ومن المنتظر أن تختتم كتيبة البوسني غدًا الثلاثاء، معسكرها بملاقاة النيجر وديًا، على ملعب مراكش.

شاهد على الواقعة يكشف عن الثلاثي المعروض من النصر لضم سلمان المؤشر

ووفقًا لصحفية "هسبريس" المغربية فإن خاليلوزيتش نصح أمرابط بضرورة إنزال وزنه، حتى لا يؤثر على مستواه وسرعته، خاصةً وأن البوسني يعتمد في طريقته على السرعات في نقل الكرة.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب حذر اللاعب من وزنه الزائد، خاصةً وأنه أهم مفاتيح لعب المغرب التكتيكية في الخط الأمامي، ومن المؤكد أن وزنه سيؤثر على سرعة الانتقال من الهجوم للدفاع وسرعة اتخاذ القرار وسرعة التمرير وحسن التمركز.

يذكر أن أسود الأطلس يستعدون لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021، حيث أوقعتهم القرعة ضمن المجموعة الخامسة رفقة بوروندي، موريتانيا وأفريقيا الوسطى.