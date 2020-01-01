هدف خالد | عندما خالف الأنيق طبيعته ليسجل واحد من الأفضل بالعالم .. فيديو

هناك الكثير من الأهداف المهمة لكن بعضها أهداف تبقى خالدة في التاريخ..

هناك الكثير من الأهداف المهمة والأسطورية في كرة القدم السعودية، لكن بعض الأهداف قد يُطلق عليها لقب "أهداف خالدة وتاريخية" لتأثيرها المهم في تاريخ كرة القدم السعودية.

جول النسخة العربية يُطلق سلسلة جديدة تتحدث عن تلك اللحظات التاريخية والخالدة في تاريخ السعودية..

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نعود بكم في هذه الحلقة 28 عامًا إلى الوراء، وتحديدًا إلى النسخة الأولى من كأس العالم للقارات ، أو بالأحرى"كأس الملك فهد"، إذ كانت السعودية هي منظمة البطولة بأول عامين، ثم اعترف بها الفيفا بعد ذلك، وأطلق عليها "كأس العالم للقارات".

في عام 1992، نظمت المملكة السعودية البطولة القارية بمشاركة أربع منتخبات فقط، هي: السعودية ، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين وساحل العاج، وكانت البداية بنصف النهائي، حيث واجه الأخضر، المنتخب الأمريكي.

مر الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، لكن مع بداية الشوط الثاني، افتتح فهد الهريفي التهديف من ضربة جزاء، ثم تبعه يوسف الثنيان بالهدف الثاني، لكن حديثنا هنا ليس عن هذين الهدفين..

حديثنا تحديدًا عن الهدف الثالث، والذي جاء في الدقيقة 84 من عمر المباراة، فإذ بالمعلق يصيح: "شوط يا خالد ... يا سلاااام .. يا سلاااام .. يا سلاااام"..

نعم!، إنه الأنيق خالد مسعد، الذي صنع أول هدفين في المباراة، ثم كلل أدائه الرائع بإحرازه الهدف الثالث بعد تمريرة ثنائية مع فهد الهريفي.

في وسط ملعب أمريكا، تمريرة من خالد سرور إلى خالد مسعد ثم إلى فهد الهريفي، ويتحرك الأنيق بشكل رائع، ليستلم الكرة من جديد بقوس منطقة الـ18، ثم يتوغل إلى داخل منطقة الجزاء يسدد كرة قوية، تسكن سقف المرمى، بالزاوية اليمنى للحارس.

الغريب في هذا الهدف أن مسعد اعتاد على اللعب والتسجيل بقدمه اليسرى إلا أن هذا الهدف جاء من تسديدة بالقدم اليمنى.

من روعة الهدف، اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للدخول في استفتاء عام 2013 ضمن أفضل 13 هدفًا في تاريخ تاريخ كأس القارات، لينافس أهداف نجوم العالم؛ رونالدينيو وصامويل إيتو وبافل نيدفيد وغيرهم.

بهذا الفوز، صعد الأخضر إلى نهائي البطولة، ليصطدم بالأرجنتين، والتي حصلت على اللقب بهزيمة السعودية بثلاثية مقابل هدف وحيد.