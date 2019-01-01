رسميًا - السعودية توافق على المشاركة في خليجي 24

الأخضر يلحق بالإمارات والبحرين، لتصبح فرق كأس الخليج 2019 ثمانية منتخبات

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، المشاركة في كأس الخليج العربي "خليجي 24"، بعدما كان متمسكًا بالمقاطعة في البداية.

النسخة الـ24 من البطولة الخليجية من المقرر أن تستضيفها قطر في الفترة من 27 من نوفمبر الجاري وحتى التاسع من ديسمبر المقبل.

وجاء نص بيان الاتحاد السعودي: "إشارة إلى الخطاب الذي تلقيناه من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، يتضمن تجديد الدعوة للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين، فقط قرر الاتحاد الموافقة على المشاركة متمنيًا التوفيق للجميع".

تراجع السعودية جاء بعد ساعات من تراجع الإمارات والبحرين كذلك، حيث كانوا رافضين في البداية نظرًا للخلافات السياسية مع البلد المستضيف "قطر".

وبحسب قناة "الكأس" القطرية فإن اتحاد كأس الخليج من المقرر أن يعقد اجتماعًا غدًا الأربعاء، لإعادة نظام المجموعات للبطولة، بعد تراجع الثلاث منتخبات عن عدم المشاركة.

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واضطر اتحاد الخليج لإلغاء نظام المجموعات من هذه النسخة، نظرًا للانسحابات، ليتم إجراء القرعة في 23 من أكتوبر الماضي، بنظام المجموعة الواحدة.

وبحسب القرعة المجراه مسبقًا، فإنه كان من المقرر أن تلتقي قطر مع اليمن في المباراة الافتتاحية، وعمان مع العراق.

أما الجولة الثانية، والتي تقام في 30 من نوفمبر الجاري، فتشهد مواجهة الكويت واليمن، وقطر وعمان، ثم الثالثة في 3 من ديسمبر، تجمع العراق مع الكويت، واليمن مع عمان.

بينما تقام الجولة الرابعة في 6 ديسمبر بمواجهتي عمان والكويت، وقطر والعراق، وأخيرًا الجولة الخامسة في 9 ديسمبر بلقائي العراق مع اليمن والكويت مع قطر.

ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة على ملعب واحد هو استاد خليفة الدولي، إحدى الاستادات المنتظرة في كأس العالم قطر 2022.