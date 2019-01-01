تركي الفيصل: أتمنى أن تظهر السعودية صورتها الحقيقية
يبدو أن أداء المنتخب السعودي في عهد الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني، لم ينل إعجاب عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، حتى الآن.
الأخضر تعادل سلبيًا أمام الفدائي دون أهداف، على ملعب فيصل الحسيني بمدينة رام الله، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. (طالع تقرير المباراة)
وكتب تركي الفيصل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب المباراة: "كل الشكر والتقدير للأشقاء في فلسطين على ما وجده وفد المنتخب الوطني من ترحيب وحفاوة".
وأضاف: "أتطلع أن يقدم الأخضر في مبارياته المقبلة بإذن الله مستوى أفضل وأداء أقوى، ليظهر بمكانته وصورته الحقيقية".
كل الشكر والتقدير للأشقاء في فلسطين على ما وجده وفد المنتخب الوطني من ترحيب وحفاوة..— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) October 15, 2019
وأتطلع أن يقدم الأخضر في مبارياته المقبلة بإذن الله مستوى أفضل وأداءً أقوى ليظهر بمكانته وصورته الحقيقية..
الأخضر كان قد استهل التصفيات مع رينار بالتعادل أمام المنتخب اليمني بهدفين لكل منهما، ثم فاز أمام سنغافورة بثلاثية نظيفة، قبل تعادل الليلة، ليخسر أربع نقاط في أول ثلاث جولات بالتصفيات.
يذكر أن تعادل الليلة رفع رصيد الأخضر إلى النقطة الخامس في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، بينما يأتي الفدائي في المركز الرابع بأربع نقاط.