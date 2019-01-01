رئيس فلسطين يدعو المنتخب السعودي للعب في القدس

الفدائي يرغب في إقامة المباراة على أرضه بدلًا من البحث عن بلد آخر لاستضافة المباراة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه محمود عباس؛ رئيس دولة فلسطين، الدعوة إلى المنتخب السعودي لخوض مواجهة الفريقين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بمدينة القدس، بعدما كان يبحث الأخير عن بلد آخر لخوض اللقاء عليها.

المنتخبان من المقرر أن يتقابلا في 15 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية.

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت من قبل أن ياسر المسحل؛ رئيس اتحاد الكرة السعودي، اتفق مع نظيره الفلسطيني جبريل الرجوب، على إقامة المباراة بالأردن. (طالع التفاصيل)

لكن عباس كانت له رأيًا آخر، حيث قال خلال لقائه بالسلطات الفلسطينية ووسائل إعلامها: "نرحب ترحيبًا حارًا بالمنتخب الوطني الأول السعودي بمناسبة تصفيات كأس العالم، من هنا من أرض الرباط الفلسطيني نتوجه بالتحية لهم، وسيكون المنتخب السعودي ضيفًا عزيزًا في أرض الرباط، أرض فلسطين إن شاء الله".

يذكر الفدائي استهل مشواره بالتصفيات بالفوز أمام أوزبكستان بثنائية نظيفة، ثم فاز أمام سنغافورة بثنائية مقابل هدف وحيد، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بثلاث نقاط بفارق نقطة وحيدة عن سنغافورة، صاحبة الصدارة.

أما الأخضر فبدأ بالتعادل أمام اليمن بثنائية لكل منهما، ليأتي بالمركز الرابع في المجموعة نفسها بنقطة واحدة.