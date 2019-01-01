لاعب فلسطين: نأمل أن تحذو المنتخبات العربية حذو السعودية

تامر صيام يرى أن لولا الحظ لفازت فلسطين أمام السعودية

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

دعا تامر صيام؛ لاعب منتخب فلسطين، المنتخبات العربية للقدوم إلى أرض الفدائي لخوض مباريات عليها، متمنيًا أن يحقق منتخب بلاده نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.

الفدائي تعادل سلبيًا على أرضه أمام منتخب السعودية دون أهداف، على ملعب فيصل الحسيني برام الله، ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. (طالع تقرير المباراة)

وقال صيام، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية"، عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة نوعًا ما، لكن بعض الأمور لم يحالفنا الحظ بها، خلقنا عديد الفرص إلا أن الحظ عاندنا، قدمنا مباراة تكتيكية بدقة عالية، الحمد لله على النتيجة، نأمل أن نقدم الأفضل في القادم ونحصد الثلاث نقاط".

وأضاف: "كان هناك حشد جماهيري كبير بالمباراة، منذ زمن لم يحدث هذا، زيارة السعودية شرف كبير لنا، ونأمل بقية العرب يأتون للعب معنا على أرضنا، ونتمنى المباريات المقبلة تكون أكثر جماهيرية".

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يذكر أن التعادل رفع رصيد الأخضر إلى النقطة الخامس في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، بينما يأتي الفدائي في المركز الرابع بأربع نقاط.