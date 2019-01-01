المسحل: زيارتنا لفلسطين تاريخية وشعرنا بما لم نشعر به من قبل

رئيس الاتحاد السعودي يعد بتقديم كرنفال رياضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن فخره كونه أول مسؤول رياضي بالمملكة يزور الأراضي الفلسطينية، متمنيًا أن يقدم كلا المنتخبين كرنفالًا رياضيًا.

الأخضر والفدائي يتقابلان غدًا الثلاثاء، على ملعب فيصل الحسيني، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

فيديو | كيف استقبل الفلسطينيون المنتخب السعودي؟

وقال المسحل، خلال لقائه بمحمود عباس؛ الرئيس الفلسطيني: "فلسطين هي قضيتنا الأولى، أشعر بفخر كبير كوني أول رئيس اتحاد كرة سعودي وأول مسؤول رياضي يزور الأراضي الفلسطينية، ونشكر الجميع على حفاوة الاستقبال، ففور أن وطأت قدمانا فلسطين شعرنا بشعور غريب لم نشعر بمثله من قبل".

وأضاف: كنا سعداء بقرار استضافة منتخب فلسطين للمباريات على أرضه، ونعد الجميع بتقديم كرنفالًا رياضيًا شعبيًا، يليق بهذه الزيارة التاريخية".

رئيس الاتحاد السعودي اختتم: "تابعت المنتخب الفلسطيني بكأس آسيا الذي استضافته أستراليا، هو صاحب أداء فني مميز، ونتمنى له التوفيق فيما هو قادم".

يذكر أن السعودية استهلت مشوارها في التصفيات بالتعادل أمام اليمن إيجابيًا بهدفين لكل منهما، ثم فازت أمام سنغافورة بثلاثية نظيفة.

أما فلسطين فبدأت بالفوز أمام أوزبكستان 2-0، ثم تلقت الهزيمة أمام سنغافورة 2-1.