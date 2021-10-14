"رينارد؟ مدرب منتخبات فقط وكلامه عام"

فهد الهريفي ينتقد رينارد بسبب سامي النجعي

انتقد فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي الأسبق، الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، على إثر حديثه عن سامي النجعي؛ لاعب العالمي، معترضًا على عدم منحه حقه.

كيف لم يعط رينارد النجعي حقه؟

المنتخب السعودي التقى بنظيره الصيني أول أمس الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وفاز الأخضر باللقاء بثلاثية مقابل هدفين، سجلها سامي النجعي "هدفين" وفراس البريكان، ليمنحا السعودية الانفراد بصدارة المجموعة بـ12 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر كواليس المباراة، والتي شهدت رسالة من رينارد للنجعي محفزًا إياه قبل المباراة. (طالع التفاصيل)

"مدرب منتخبات فقط وكلامه عام"

الهريفي علق على الرسالة منتقدًا المدرب الفرنسي، فكتب عبر حسابه على "تويتر": "واضح انه مدرب منتخبات ( فقط ) والدليل فشله في بداياته مع الاندية، كلامه كلام عام".

وأضاف: "الكلام الصحيح عن سامي انه افضل لاعب سعودي يلعب في الفراغات واجمل من يلعب بدون كرة يعرف يتمركز وحاسة التهديف عاليه، لو يشتغل على نفسه وهو حامل للكرة لاصبح له شان عظيم وتفوق على لاعبين هالجيل بمراحل".

واضح انه مدرب منتخبات ( فقط )

والدليل فشله في بداياته مع الاندية

كلامه كلام عام



الكلام الصحيح عن سامي

انه افضل لاعب سعودي يلعب في الفراغات واجمل من يلعب بدون كرة يعرف يتمركز وحاسة التهديف عاليه



لو يشتغل على نفسه

وهو حامل للكرة لاصبح له شان عظيم وتفوق على لاعبين هالجيل بمراحل https://t.co/HLSYNSI6gU — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) October 14, 2021

ماذا قدم رينارد مع المنتخب السعودي؟

رينارد تعاقد مع الاتحاد السعودي لكرة القدم في يوليو 2019، بعدما رحل عن تدريب المنتخب المغربي، الذي قدم معه مسيرة رائعة.

وتحت قيادته، خاض الأخضر 16 مباراة، فاز في 12 منها، وتعادل في ثلاثة لقاءات، فيما تعادل في مباراة وحيدة.

ويتصدر حاليًا المنتخب السعودي مجموعته في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، مع بقاء ست جولات على النهاية.

اقرأ أيضًا..