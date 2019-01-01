رينار: منح اللاعبين الثقة هدفي ولا أخشى أحد

الأخضر يبدأ معسكره اليوم الإثنين، لمواجهة اليمن

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، عن تفاؤله بقدرة الأخضر على التأهل لكأس العالم قطر 2022، مشيرًا في الوقت ذاته على احترام كافة الفرق.

الأخضر يبدأ معسكره اليوم الإثنين، استعدادًا لملاقاة منتخب اليمن، في العاشر من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

وقال رينار، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "هذا شرف كبير وتحدٍ جديد بالنسبة لي أن أصبح مديرًا فنيًا للسعودية، خاصة وأن هذه هي المرة الأولى لي في قارة آسيا، لذلك أنا متحمس كثيرًا وأريد تحقيق النجاح كما فعلت بأفريقيا".

وأضاف: "في الأشهر الأخيرة شاهدت عديد المباريات بالدوري السعودي وشاهدت لاعبين جيدين وفرق جيدة، وهذا مؤشر إيجابي، والشيء الأهم الآن هو الاستعداد بصورة جيدة".

26 لاعبًا في قائمة السعودية لمواجهة اليمن بتصفيات مونديال 2022

المدرب الفرنسي تابع: "لا يمكن مقارنة الفرق ببعضها، لأن هناك عوامل مختلفة، أعرف الكثير من المنتخبات بأفريقيا، ولكن الآن أنا بقارة مختلفة.

"سنحت لي الفرصة لمشاهدة كأس آسيا، وأعتقد أن منتخب السعودية قادر على تحقيق شيء كبير في السنوات المقبلة، وهذا ما أتيت لأجله".

حول التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023: "نحن لا نفكر في الدور الثاني أو الثالث حاليًا، هدفنا هو التأهل لكأس العالم، الاتحاد السعودي أخبرني أن هذا هو طموحه، وهذا طموحي أيضًا".

واستطرد: "نحن نستعد الآن من كافة الجوانب من أجل جعل اللاعبين يشعرون بالثقة لتحقيق طموحنا المشترك، مونديال 2022 الشيء الأهم، يجب أن يكونوا متحفزين ومركزين جيدًا".

بسؤاله عن رأيه في مجموعة الأخضر بالتصفيات: "أعرف منتخب أوزبكستان، فقد لعبت ضدهم عندما كنت مدربًا للمغرب، وأعرف أنهم فريق جيد بآسيا، كذلك سنحت لي الفرصة لمشاهدة اليمن، وسوف نتعامل مع كل الفرق الأخرى بجدية، هذا أمر مهم، أننا يجب أن نبدأ بصورة جيدة وإلا سنواجه صعوبات في هذه المرحلة من التصفيات".

وأكمل: "يجب ألا نخشى أي فريق وأن نمتلك الثقة، وعلى الفرق الأخرى أن تخشى السعودية، لكن يجب أن نركز على أنفسنا وليس على الآخرين".

واختتم: "بالنظر إلى مستوى المواهب العالي لدينا، أعتقد أن لدينا فرصة جيدة للتأهل للدور الثالث، لكن الآن يجب أن نثبت ذلك على أرض الملعب، وعلينا أن نحترم الفرق الأخرى وألا نفكر أننا ضمنا التأهل للدور التالي، المحافظة على التواضع أهم مبادئ كرة القدم، لأن أمامنا الكثير من العمل للتأهل للمونديال".

يذكر أن السعودية وقعت في مجموعة واحدة مع سنغافورة، اليمن، فلسطين، وأوزبكستان.

ومن المقرر أن تخوض كتيبة رينار لقاء ودي أمام منتخب مالي في الخامس من الشهر الجاري، على استاد الأمير محمد بن فهد.