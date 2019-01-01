رسميًا - رينارد يستبعد مادو من قائمة السعودية بخليجي 24

بعثة الأخضر وصلت إلى قطر، واستبعاد اللاعب جاء قبل ساعات قليلة من الإقلاع

قرر الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، استبعاد عبد الله مادو؛ مدافع النصر السعودي، من قائمة الأخضر التي ستشارك في كأس الخليج العربي "خليجي 24".

بعثة الأخضر وصلت فجر اليوم الإثنين، إلى الأراضي القطرية، حيث تقام النسخة الـ24 من البطولة في الفترة من 26 نوفمبر وحتى الثامن من ديسمبر.

وجاء استبعاد مادو قبل ساعات قليلة من مغادرة البعثة السعودية، إثر تعرضه للإصابة خلال مواجهة النصر أمام الوحدة أمس الأحد.

وأكد الجهاز الطبي للعالمي عدم جاهزية المدافع بعد إجرائه الفحص الطبي، ليتخذ رينارد قراره بعد إطلاع طبيب المنتخب على التقرير الطبي.

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يذكر أن المنتخب السعودي كان قد تراجع عن الانسحاب من خليجي 24، حيث كان انسحب لخلافات سياسية مع الدولة المستضيفة "قطر"، قبل أن يتراجع لتجديد اتحاد كأس الخليج الدعوة له.

وينافس الأخضر في البطولة ضمن المجموعة الثانية، التي تضم كذلك منتخبات عمان والكويت والبحرين، على أن يستهل مشواره في 27 من الشهر الجاري بلقاء الكويت.

ويشارك الأخضر في كأس الخليج للمرة الـ23 في تاريخه، حصد خلالها اللقب ثلاث مرات، بينما حل وصيفًا سبع مرات.

وفي النسخة الأخيرة من البطولة الخليجية، ودع المنتخب السعودي من دور المجموعات، بالفوز أمام الكويت، والتعادل أمام الإمارات، والهزيمة أمام عمان، ليحل بالمركز الثالث في المجموعة الأولى بأربع نقاط.