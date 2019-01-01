رينارد: أحب الهجوم، التأهل هدف السعودية لكنه لن يكون سهلًا أمام عمان

المباراة الأخيرة حاسمة في خليجي 24

أكد هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية أنه ورغم ضيق الوقت للاستعداد جيدًا لمواجهة عُمان في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج 24 المقامة حاليًا في قطر، إلا أن هدفهم هو الفوز والتأهل لنصف النهائي.

وكان الأخضر قد خسر مباراته الأولى في البطولة أمام الكويت بنتيجة 3-1، ولم يدفع المدرب الفرنسي بلاعبي الهلال الذين شاركوا معه في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز الياباني مفضلًا إراحتهم.

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ولعب نجوم الزعيم المباراة الثانية أمام البحرين وصنعوا الفارق بالفعل وقادوا المنتخب السعودي للفوز بهدفين دون رد، ليرتفع رصيده إلى 3 نقاط وهو نفس رصيد الكويت، ويتأخر المنتخبان بفارق نقطة عن عُمان في الصدارة ويتقدمان بنفس نقطتين عن البحرين في المركز الرابع.

رينارد بدأ المؤتمر الصحفي قائلًا "لا نمتلك الوقت خلال الفترة الحالية للتجهيز لمواجهة عُمان، لكن التأهل في أيدينا ومصرينا يتوقف علينا في هذه المجموعة".

"لم أقل أن المرود لم يكن جيدًا وقلت أن الأداء قد يكون أفضل، وفي بعض الاحيان نستسهل الامور وذلك بسبب مهارات اللاعب، والمفترض أن نكون أكثر تركيزًا في الميدان، لاعبو الهلال قدموا أداءً جيدًا بعد وصولهم المتأخر عقب تتويجهم مع الهلال بدوري أبطال آسيا، ليس من السهل الدخول سريعًا في الأجواء لكنهم قدموا أداءً جيدًا أمس".

"لن أتحدث عن المباراة الأولى مجددًا، قلت سابقًا أنها كانت محاطه بظروف خاصة، قدمنا أداءً جيدًا في المباراة الثانية وهدفنا الآن هو التأهل".

"كنت راضيًا عن اللاعبين الشباب في المباراة الأولى والنتيجة لم تكن إيجابية، صنعنا العديد من الفرص ولكنان لم نسجل وأخبرتهم ان مثل هذه المباريات تساهم في زيادة الخبرات، في المباراة الثانية اعتمدنا على لاعبي الهلال وأعتقد اننا ظهرنا بشكل جيد. الآن سقف طموحاتنا عالٍ جدًا".

أضاف حول مواجهة عُمان "المنتخب العماني هم أصحاب اللقب، والحافز عالٍ جدًا لديهم، وفيما يخص مباراة البحرين قدموا أداء جيد في الشوط الأول وفي الشوط الثاني هبط المستوى وانتهى اللقاء بالتعادل".

"هدفنا هو التأهل بالتأكيد، المنتخب العماني يكفيه التعادل من أجل التأهل والأمر لن يكون سهلًا على منتخبنا ولن يكون لدينا خيار سوى الهجوم ومحاولة التسجيل من أجل التأهل".

"شاركت في العديد من البطولات الدولية بخسارة المباراة الأولى والفوز في المباراتين المتتاليتين وأنهيت متصدرًا للمجموعة، لا تزال الأمور مفتوحة في هذه المجموعة وهدفي الفوز على المنتخب العماني".

وحول إمكانية مواجهة العراق في نصف النهائي، قال المدرب الفرنسي " من الممكن ملاقاة المنتخب العراقي والذي أوجه له التهنئة لأنه الوحيد الذي حصد النقاط كاملة حتى الآن".

وأتم متحدثًا عن فسلفته التدريبية، بقوله "كرة القدم شقين، أما أن تلعب في منطقتك وتنتظر الخصم أو تستحوذ على الكرة وهو ما نقوم به وهذا هو أسلوبنا مما قد يجعلنا نتعرض للهجمات المرتدة، ولكنني من المدربين الذي يحب الهجوم ولا أفضل التواجد في الدفاع".

يُذكر أن المنتخب العراق يتصدر المجموعة الأولى بـ6 نقاط بعدما هزم قطر والإمارات، ومن المتوقع جدًا أن يُتأهل متصدرًا للمجموعة كونه سيُواجه الفريق الأسهل في الجولة الثالثة وهو منتخب اليمن الذي خسر مباراتيه.