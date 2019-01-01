رينارد عن هزيمة الكويت: لا تنسوا أننا لعبنا بالشباب

مدرب السعودية يلوم إهدار الفرص

برر الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، هزيمة فريقه أمام الكويت، باعتماده على لاعبين شباب، بجانب إهدار عديد الفرص.

الأزرق تغلب على الأخضر بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن الجولة الأولى من كأس الخليج العربي "خليجي قطر 24". (طالع تقرير المباراة)

ثلاثية كتيبة عناد جاءت في الدقائق 43 و45 و90 عن طريق أحمد الظفيري وسامي الصانع ومبارك الفنيتي، بينما أحرز فراس البريكان هدف السعودية الوحيد في الدقيقة 6+90.

وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "النتيجة ليست إيجابية بالنسبة لنا، كان بالإمكان أن نقدم أفضل من ذلك، لكن لم نستغل بعض الفرص التي جاءت لنا".

وأضاف: "لا ننظر فقط لنتيجة المباراة وحدها، علينا ألا ننسى بأننا لعبنا بلاعبين شباب دون العشرين عامًا، وكانوا حاضرين بشكل جيد".

الفرنسي اختتم: "ما زلنا في دائرة المنافسة، فتركيزنا الآن اتجه نحو المباراة الثانية، التي ستعمل عليها من أجل العودة".

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الأخضر يلاقي البحرين في المباراة المقبلة، في 30 من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الثانية.

يذكر أن الهزيمة جعلت الأخضر يتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية دون نقاط، بينما تتصدر الكويت بثلاث نقاط.

أما الثنائي الآخر بالمجموعة نفسها؛ عمان والبحرين فرصيدهما نقطة وحيدة، بعدما تعادلا اليوم الأربعاء، سلبيًا دون أهداف.