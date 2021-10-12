فيديو | علامة كاملة ومونديال يقترب .. السعودية تضرب الصين بثلاثية

النجعي والبريكان يمنحان الأخضر الأفضلية أمام الصين

يواصل المنتخب السعودي انتصاراته بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، إذ تغلب على نظيره الصيني بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الرابعة.

الأخضر بدأ اللقاء ضاغطًا هجوميًا، وسنحت للاعبيه أكثر من فرصة، لكنها انتهت جميعًا خارج الشباك، لسوء إنهاء الهجمات.

الدقيقة 11، شهدت هجمة منظمة رائعة، مررها محمد كنو بينية إلى صالح الشهري على حدود منطقة الجزاء، لكن استخلصها منه مدافع الصين، لتصل في الجهة اليمنى إلى سلمان الفرج، الذي أرسل عرضية، لم تجد من يتابعها.

وافتتح سامي النجعي التهديف في المباراة بعد مرور ربع ساعة، بعدما تبادل التمريرات مع سلمان الفرج على حدود منطقة الجزاء، ثم أنهاها بتسديدة رائعة في الشباك.

وتألق محمد العويس؛ حارس مرمى السعودية، في الدقيقة 34، وتصدى لانفراد صريح في غياب تام لدفاع الأخضر، وحول الكرة إلى ضربة ركنية.

وأضاف سامي النجعي الهدف الثاني للسعودية في الدقيقة 38، إذ أرسل سلطان الغنام عرضية متقنة من الجهة اليمنى، تبعها النجعي بتسديدة بركبته في المرمى.

مع بداية الشوط الثاني، كانت بداية سيئة للأخضر، إذ سجلت الصين هدفها الأول في المباراة، ثم في الدقيقة 65 تعرض الحارس العويس للإصابة، ولم يستطع استكمال المباراة، ليخرج وينزل فواز القرني بدلًا منه.

وجاء ثالث الأهداف في الدقيقة 72 من عمر المباراة، مع أول لمسة للبديل فراس البريكان، إذ مرر سلمان الفرج الكرة إلى فهد المولد داخل منطقة الـ18، ليمررها إلى محمد كنو، الذي أرسلها عرضية أرضية قصيرة إلى البريكان المواجه تمامًا للمرمى، ليضعها بسهولة في الشباك الصينية.

وقبل نهاية المباراة، بثلاث دقائق، ألغى حكم المباراة الهدف الثاني للصين، بداعي وجود حالة تسلل، وسط اعتراضات من اللاعبين، لكن عاد واحتسبه بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

بهذا الفوز تتصدر السعودية جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، متفوقة بفارق ثلاث نقاط عن أستراليا؛ صاحبة الوصافة، فيما تجمدت الصين عند ثلاث نقاط.