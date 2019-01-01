مهاجم البحرين: صنعنا التاريخ الليلة بإيماننا بأنفسنا

تياجو أوغوستو يشكر الجماهير على مساندتها للفريق

أعرب تياجو أوغوستو؛ مهاجم منتخب البحرين، عن شعوره بفخر كبير بعد حصد منتخب بلاده للقب كأس الخليج العربي "خليجي 24"، متوجهًا بالشكر للجماهير التي زحفت خلف الفريق حتى قطر.

الأحمر حصد لقب خليجي 24 بعدما تغلب على المنتخب السعودي بهدف وحيد، سجله محمد الرميحي في الدقيقة 69 من عمر المباراة. (طالع تقرير المباراة)

وقال تياجو، خلال تصريحاته للصحفيين عقب المباراة: "أنا وزملائي فخورون للغاية بما قدمناه على مدار البطولة، صنعنا التاريخ بصعودنا للنهائي، وأكملنا الإنجاز بحصد اللقب، فلم يكن أحد يتوقع ذلك".

وأضاف: "آمنا بأنفسنا وبقدراتنا، والجهاز الفني عمل معنا بأقصى ما لديه، ونهدي هذا اللقب للجمهور، فقد جاءوا من البحرين لدعمنا، وهذا شيء مهم للغاية بالنسبة لنا، وكان قدومهم حافزًا لنا للفوز".

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يذكر أن المنتخب البحريني حصد لقب البطولة الخليجية لأول مرة في تاريخه، بينما حصدت السعودية اللقب من قبل ثلاث مرات.

وكان الأحمر قد وصل للنهائي بعدما تغلب على العراق في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، حيث انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

أما الأخضر فجاء صعوده على حساب صاحب الأرض المنتخب القطري بالفوز بهدف وحيد، سجله عبد الله الحمدان.